Резонансные дела 2023 года: Генпрокуратура раскрыла подробности

Генеральная прокуратура Казахстана 17 января 2024 года распространила релиз об итогах деятельности Службы досудебного расследования за прошедший год. В нем главный надзорный орган перечислил резонансные дела 2023 года, сообщает Zakon.kz.

С 2007 года в органах прокуратуры Казахстана успешно функционирует институт специальных прокуроров, которым "поручается расследование резонансных и наиболее сложных дел".

"В частности, их опыт был использован в расследованиях террористических актов в Актобе, Атырау и Жамбыле (ныне Тараз. – Прим. ред.), массового убийства мирных граждан террористом Кулекбаевым в Алматы, убийства пограничников в Арканкергене, погромов в Кордае, расстрела Дужновым двух полицейских, судебного исполнителя и взыскателей, системной коррупции в семи регионах Казахстана при выдаче субсидий на приобретение семян картофеля", – говорится в сообщении.

За 2023 год спецпрокурорами завершены расследования ряда резонансных дел, по которым осуждены:

экс-министр обороны, начальники Департаментов полиции и КНБ Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылодинской областей – за превышение власти в период январских событий;

руководство "Экибастузской ТЭЦ" – за халатность, повлекшую аварию на тепловых сетях;

директор ТОО "Сатурн 2012" – за допущение взрыва в оружейном магазине, унесшего жизни четырех человек.

Наряду с этим преданы суду организаторы массовых беспорядков:

лидер ОПГ Джумагельдиев, бывший начальник 5-го департамента КНБ Искаков, экс-депутат Алматинского маслихата Кудайбергенов – за бандитизм и участие в массовых беспорядках;

Махатов (известный по громкому Хоргосскому уголовному делу как "агент Саныч") – за бандитизм и участие в массовых беспорядках;

руководство "Метрополитена" – за хищение 5 млрд тенге при закупе оборудования для строительства метро в Алматы;

начальство резервата "Семей Орманы" – за лесной пожар в Абайской области, в ходе тушения которого погибли 14 работников лесного хозяйства.

Также ведется следствие в отношении должностных лиц Министерства экологии по пожарам в Абайской области, "МАЭК-Казатомпром" – по факту аварии на ТЭС-3 и "KEGOC", связанной со сбоем в единой энергосистеме.

Расследуются случаи отравления 14 детей-инвалидов в спецучреждении для особенных детей в Караганде и пожар в хостеле в Алматы, унесший жизни 13 человек.

Завершается расследование взрывов на шахте им. Костенко, в результате которого погибли 46 горняков. Признаны подозреваемыми и арестованы девять должностных лиц шахты.

Дается оценка фактам хищения активов государства на 100 млрд тенге.

С января 2023 года к исключительной подследственности спецпрокуроров отнесено и расследование пыток.

В 2023 году за причинение психических и физических страданий в орбите уголовного преследования находилось 69 сотрудников силовых ведомств, к концу года осуждено 21 должностное лицо.

В рамках профилактики пыток проводится комплексная работа.

Проведена проверка исполнения поручения главы государства по сплошному видеонаблюдению в учреждениях правоохранительных органов. По представлению органов прокуратуры устранено более 4 тыс. слепых зон в помещениях.

За ненадлежащую работу по превенции пыток к дисциплинарной ответственности привлечены 118 лиц, из них 19 руководителей правоохранительных органов.

Генеральной прокуратурой совместно с МВД проведены открытые совещания с участием всех полицейских страны о "нулевой" терпимости к пыткам.

По инициативе Генпрокуратуры приказом МВД закреплена ответственность первых руководителей и сотрудников за превенцию пыток.

Подписан меморандум о взаимодействии между Национальным центром по правам человека и Генеральной прокуратурой.

Проведено анонимное анкетирование среди сотрудников силовых органов на тему: "Профилактика пыток". Основная цель мероприятия – выявление причин и условий, способствующих совершению сотрудниками пыток, их анализ и выработка действенных мер профилактики.

По результатам анкетирования определены новые направления для искоренения пыток.

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14 января 2024 года сообщалось, что в Казахстан за год экстрадировали 55 человек, находящихся в розыске. По данным Генеральной прокуратуры РК, в межгосударственном розыске находятся 823 человека. Подробности здесь.