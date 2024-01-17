Резонансные дела 2023 года: Генпрокуратура раскрыла подробности
С 2007 года в органах прокуратуры Казахстана успешно функционирует институт специальных прокуроров, которым "поручается расследование резонансных и наиболее сложных дел".
"В частности, их опыт был использован в расследованиях террористических актов в Актобе, Атырау и Жамбыле (ныне Тараз. – Прим. ред.), массового убийства мирных граждан террористом Кулекбаевым в Алматы, убийства пограничников в Арканкергене, погромов в Кордае, расстрела Дужновым двух полицейских, судебного исполнителя и взыскателей, системной коррупции в семи регионах Казахстана при выдаче субсидий на приобретение семян картофеля", – говорится в сообщении.
За 2023 год спецпрокурорами завершены расследования ряда резонансных дел, по которым осуждены:
- экс-министр обороны, начальники Департаментов полиции и КНБ Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылодинской областей – за превышение власти в период январских событий;
- руководство "Экибастузской ТЭЦ" – за халатность, повлекшую аварию на тепловых сетях;
- директор ТОО "Сатурн 2012" – за допущение взрыва в оружейном магазине, унесшего жизни четырех человек.
Наряду с этим преданы суду организаторы массовых беспорядков:
- лидер ОПГ Джумагельдиев, бывший начальник 5-го департамента КНБ Искаков, экс-депутат Алматинского маслихата Кудайбергенов – за бандитизм и участие в массовых беспорядках;
- Махатов (известный по громкому Хоргосскому уголовному делу как "агент Саныч") – за бандитизм и участие в массовых беспорядках;
- руководство "Метрополитена" – за хищение 5 млрд тенге при закупе оборудования для строительства метро в Алматы;
- начальство резервата "Семей Орманы" – за лесной пожар в Абайской области, в ходе тушения которого погибли 14 работников лесного хозяйства.
Также ведется следствие в отношении должностных лиц Министерства экологии по пожарам в Абайской области, "МАЭК-Казатомпром" – по факту аварии на ТЭС-3 и "KEGOC", связанной со сбоем в единой энергосистеме.
Расследуются случаи отравления 14 детей-инвалидов в спецучреждении для особенных детей в Караганде и пожар в хостеле в Алматы, унесший жизни 13 человек.
Завершается расследование взрывов на шахте им. Костенко, в результате которого погибли 46 горняков. Признаны подозреваемыми и арестованы девять должностных лиц шахты.
Дается оценка фактам хищения активов государства на 100 млрд тенге.
С января 2023 года к исключительной подследственности спецпрокуроров отнесено и расследование пыток.
В 2023 году за причинение психических и физических страданий в орбите уголовного преследования находилось 69 сотрудников силовых ведомств, к концу года осуждено 21 должностное лицо.
В рамках профилактики пыток проводится комплексная работа.
Проведена проверка исполнения поручения главы государства по сплошному видеонаблюдению в учреждениях правоохранительных органов. По представлению органов прокуратуры устранено более 4 тыс. слепых зон в помещениях.
За ненадлежащую работу по превенции пыток к дисциплинарной ответственности привлечены 118 лиц, из них 19 руководителей правоохранительных органов.
Генеральной прокуратурой совместно с МВД проведены открытые совещания с участием всех полицейских страны о "нулевой" терпимости к пыткам.
По инициативе Генпрокуратуры приказом МВД закреплена ответственность первых руководителей и сотрудников за превенцию пыток.
Подписан меморандум о взаимодействии между Национальным центром по правам человека и Генеральной прокуратурой.
Проведено анонимное анкетирование среди сотрудников силовых органов на тему: "Профилактика пыток". Основная цель мероприятия – выявление причин и условий, способствующих совершению сотрудниками пыток, их анализ и выработка действенных мер профилактики.
По результатам анкетирования определены новые направления для искоренения пыток.
14 января 2024 года сообщалось, что в Казахстан за год экстрадировали 55 человек, находящихся в розыске. По данным Генеральной прокуратуры РК, в межгосударственном розыске находятся 823 человека. Подробности здесь.