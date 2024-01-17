ЧП на шахте Костенко: девять должностных лиц арестовали после гибели 46 рабочих

Генеральная прокуратура Казахстана 17 января 2024 года раскрыла подробности расследования взрыва на шахте им. Костенко, где в результате ЧП погибли 46 горняков, сообщает Zakon.kz.

Расследование ЧП занимались специальные прокуроры, которым "поручается расследование резонансных и наиболее сложных дел".

"Завершается расследование взрыва на шахте им. Костенко, в результате которого погибли 46 горняков. Признаны подозреваемыми и арестованы 9 должностных лиц шахты", – говорится в сообщении.

Также спецпрокурорами:

ведется следствие в отношении должностных лиц Министерства экологии по пожарам в области Абай, "МАЭК-Казатомпром" – по факту аварии на ТЭС-3 и "KEGOC", связанной со сбоем в единой энергосистеме;

расследуются случаи отравления 14 детей-инвалидов в спецучреждении для особенных детей в г. Караганде и пожар в хостеле в Алматы, унесший жизни 13 человек;

дается оценка фактам хищения активов государства на 100 млрд тенге.

"С 2007 года в органах прокуратуры успешно функционирует институт специальных прокуроров. Специальным прокурорам поручается расследование резонансных и наиболее сложных дел", – напомнили в Генпрокуратуре.

В частности, их опыт был использован в расследованиях террористических актов в городах Актобе, Атырау и Жамбыле, массового убийства мирных граждан террористом Кулекбаевым в Алматы, убийства пограничников в Арканкергене, погромов в Кордае, расстрела Дужновым двух полицейских, судебного исполнителя и взыскателей, системной коррупции в семи регионах Казахстана при выдаче субсидий на приобретение семян картофеля.

Материал по теме Что сейчас происходит на шахте Костенко, где погибли люди

Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные 46 человек погибли.

Материал по теме Официально: Тело последнего погибшего на шахте им. Костенко подняли на поверхность

По результатам работы правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте им. Костенко определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасности.

9 января 2024 года министр по ЧС Сырым Шарипханов назвал имена ответственных лиц, которых обвиняют в трагедии на шахте им. Костенко.

Материал по теме Токаев о новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау": Спрос будет очень жесткий

После ЧП на шахте им. Костенко правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC. Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Материал по теме Что известно об Андрее Лаврентьеве – новом инвесторе АМТ

Позднее "АрселорМиттал Темиртау" вернули старое название Qarmet. Гендиректором предприятия стал Вадим Басин.