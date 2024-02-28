Бывшему министру юстиции Бекетаеву вновь на месяц продлили арест

Арест вновь продлили на месяц бывшему министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву, который находится под стражей с октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 февраля 2024 года, рассказали в пресс-службе суда Астаны:

"Да, действительно. Специализированным межрайонным следственным судом Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 марта 2024 года. Иные данные не подлежат разглашению, согласно ст. 201 УПК РК".

21 октября 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. При этом в Антикоре официально не называли имя бывшего министра юстиции, но некоторые источники уверенно идентифицировали задержанного.

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23 октября в Антикоре подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции Казахстана является Марат Бекетаев. В этот же день в суде сообщили, что его арестовали на два месяца. В январе 2024 года бывшему министру арест продлили на один месяц – до 21 февраля.

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Марат Бекетаев занимал должность министра юстиции Казахстана с сентября 2016 года до января 2022 года. Позднее, 14 января, он был назначен советником премьер-министра РК. Почти через месяц, 12 февраля, стало известно, что в новой структуре аппарата правительства Марат Бекетаев больше не работает советником премьер-министра.