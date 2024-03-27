Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция

В Астане началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 16:13 Фото: пресс-служба суда Астаны
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы началось главное судебное разбирательство по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На скамье подсудимых, кроме бывшего министра, его брат – Бахытжан Байжанов.

Дело рассмотрит суд присяжных.

Начиная первое заседание, судья Айжан Кульбаева напомнила представителям СМИ, что фото- и видеосъемка присяжных запрещена.

Ранее сообщалось, что утром 27 марта 2024 года состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. В состав присяжных заседателей отобраны 12 человек: 10 основные, 2 запасные.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 16:13
Верховный суд Казахстана разъяснил порядок освещения процесса по делу Бишимбаева
, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 16:13

11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по делу Куандыка Бишимбаева. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Читайте также

Как в Казахстане намерены бороться с игроманией
Полный запрет на рекламу, возрастные ограничения: как в Казахстане планируют бороться с игроманией
В Алматы сократилась площадь карантинной зоны с опасными растениями и насекомыми
В Алматы сократилась площадь карантинной зоны с опасными растениями и насекомыми
Динара Халдарова, Мадина Мамырханова
Астана Бишимбаев Куандык
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Одностороннее движение по улице Ескараева в Алматы
Одну из улиц в Алматы сделают односторонней
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: