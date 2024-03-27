В Астане началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
На скамье подсудимых, кроме бывшего министра, его брат – Бахытжан Байжанов.
Дело рассмотрит суд присяжных.
Начиная первое заседание, судья Айжан Кульбаева напомнила представителям СМИ, что фото- и видеосъемка присяжных запрещена.
Ранее сообщалось, что утром 27 марта 2024 года состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. В состав присяжных заседателей отобраны 12 человек: 10 основные, 2 запасные.
11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по делу Куандыка Бишимбаева. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.