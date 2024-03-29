В Астане началось очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
Стоит отметить, что суд над Бишимбаевым проходит с участием присяжных заседателей. Всего присяжных 12.
Сегодня заседание разделено на две части: в 10:00 и 14:30.
Первым начал выступление родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды.
11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по делу Куандыка Бишимбаева. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.
Уже 27 марта Куандык Бишимбаев вину не признал. Он заявил, что у него "не было возможности рассказать свою историю".
О задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября 2023 года.