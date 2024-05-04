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Законодательство РК

В Казахстане расширят перечень ж/д станций, где проводится контроль за перемещением спецтоваров

В Казахстане расширят перечень ж/д станций для контроль за перемещением спецтоваров, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 12:15 Фото: primerminister.kz
Министерство финансов подготовило проект постановления правительства, которым расширяется перечень мест осуществления контроля за перемещением специфических товаров через государственную границу РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлены следующие железнодорожные станции:

  • Ауыл область Абай
  • Семей область Абай
  • Актобе Актюбинская область
  • Кокшетау Акмолинская область
  • Турксиб Жамбылская область
  • Уральск Западно-Казахстанская область
  • Тобол Костанайская область
  • Есиль Костанайская область
  • Павлодар Павлодарская область
  • Петропавловск Северо-Казахстанская область

Как поясняется, целями принятия документа являются осуществление контроля за перемещением специфических товаров на участках железных дорог, исполнение Казахстаном обязательств в рамках международных документов, направленных на нераспространение всех видов оружия массового уничтожения.

"На сегодняшний день железнодорожные составы, отправляемые на экспорт, формируются на крупных (сортировочных) станциях, находящихся вне пограничной зоны государственной границы РК, которые согласно технологической схеме железных дорог следуют без остановки до территории государств-членов Евразийского экономического союза. Аналогичная ситуация при импорте товаров с территории стран Евразийского экономического союза", – поясняется в обосновании.

В связи с чем предлагается включить в перечень мест осуществления контроля за перемещением специфических товаров дополнительные железнодорожные станции.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 мая.

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