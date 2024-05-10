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Законодательство РК

Суд над Бишимбаевым и Байжановым – трансляция 10 мая

Суд над Бишимбаевым и Байжановым – трансляция 10 мая, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 10:00 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны сегодня, 10 мая 2024 года, продолжается суд над экс-министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Бахытжаном Байжановым, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.

"На предыдущем судебном заседании были выслушаны последнее слово подсудимого Байжанова и Бишимбаева и, в соответствии со ст. 653 УПК РК, стороны должны обсудить вопросы, подлежащие разрешению судом с участием присяжных заседателей. Согласно той же ст. 653 УПК РК, присяжные заседатели на время обсуждения и формирования вопросов, подлежащих разрешению судом с участием присяжных заседателей, должны находиться в совещательной комнате. По этой причине прошу присяжных удалиться из зала судебного заседания ", – сказала судья Айжан Кульбаева.

Затем из зала суда попросили удалиться СМИ. Трансляция была приостановлена.

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Напомним, что на предыдущем судебном заседании, которое прошло 6 мая 2024 года, Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов выступили с последним словом.

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Экс-министр заявил, что это был его выбор – провести суд с участием присяжных заседателей.

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