Суд над Бишимбаевым и Байжановым – трансляция 10 мая
Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.
"На предыдущем судебном заседании были выслушаны последнее слово подсудимого Байжанова и Бишимбаева и, в соответствии со ст. 653 УПК РК, стороны должны обсудить вопросы, подлежащие разрешению судом с участием присяжных заседателей. Согласно той же ст. 653 УПК РК, присяжные заседатели на время обсуждения и формирования вопросов, подлежащих разрешению судом с участием присяжных заседателей, должны находиться в совещательной комнате. По этой причине прошу присяжных удалиться из зала судебного заседания ", – сказала судья Айжан Кульбаева.
Затем из зала суда попросили удалиться СМИ. Трансляция была приостановлена.
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Напомним, что на предыдущем судебном заседании, которое прошло 6 мая 2024 года, Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов выступили с последним словом.
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