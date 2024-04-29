Судебные прения по делу Бишимбаева отложили – трансляция 29 апреля

Сегодня, 29 апреля 2024 года, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны начинаются прения по делу в отношении экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева и директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова, сообщает Zakon.kz.

Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, а Бахытжана Байжанова – в укрывательстве и недонесении о преступлении.

Первая часть судебного заседания

Судебные прения не начались в 10:00, так как подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов отсутствовали на заседании из-за неполадок в конвойной службе.

"Главное судебное разбирательство должно проходить с обязательным участием подсудимых в зале судебного заседания. Учитывая, что в конвойной службе возникли неполадки и подсудимые будут доставлены после 11:00, по нашим сведениям, главное судебное разбирательство откладывается до 14:30", – сказала судья Айжан Кульбаева.

Судебные прения по делу Бишимбаева не начались в положенный срок – подсудимые не явились в суд в связи с некими неполадками в конвойной службе. В итоге вместо 10:00 прения решено начать в 14:30.

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Вторая часть судебного заседания

В 14:36 суд вернулся с перерыва, гособвинитель Саяхат Нурбеков перед началом прений запросил возобновить судебное следствие для заявления ходатайства в части квалификации обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова.

"Сторона обвинения отказывается от обвинения в отношении Байжанова по ст. 434 УК РК, то есть за недонесение о преступлении. Продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении Байжанова по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ст. 432 УК РК – заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления", – сказал прокурор.

Он попросил принять новую формулировку обвинения. Стороны не возражали, судья удовлетворила ходатайство о возобновлении судебного следствия.

"Мы не возражаем, но поскольку тут идет новая формулировка и новые доводы, нам требуется время. Мы должны получить в письменном виде новый обвинительный акт, должны согласовать с моим подзащитным. Поэтому просим предоставить время. Два-три дня", – заявил адвокат Байжанова Ерлан Газымжанов.

В связи с этим судья сообщила, что судебное заседание откладывается.

"Согласно ст. 355 УПК, если составляется обвинительный акт, то судебное разбирательство не может быть начато ранее трех суток со дня вручения копии обвинительного акта. По этой причине судебное заседание откладывается для вручения подсудимому Байжанову и его защитнику, остальным участникам процесса новой формулировки обвинения, также отказ от обвинения, представленный стороной обвинения. По этой причине главное судебное разбирательство откладывается на 2 мая на 10:00", – сказала Айжан Кульбаева.

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Напомним, на предыдущем заседании, которое прошло 24 апреля 2024 года, судья Айжан Кульбаева объявила о завершении судебного следствия по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. По словам судьи, прения будут 29, 30 апреля, 2, 3 и 4 мая.

В этот же день суд допросил домработницу подозреваемого, которая рассказала о ссоре Бишимбаева и Нукеновой. Также была допрошена ясновидящая, к которой экс-министр обращался в день смерти Салтанат.

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В целом по делу провели 17 судебных заседаний, начиная с 27 марта.