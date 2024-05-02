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Законодательство РК

Судебные прения по делу Бишимбаева – трансляция 2 мая

Судебные прения по делу Бишимбаева – трансляция 2 мая, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 10:25 Фото: Telegram/Jogargy_sot, Instagram/aitym
Сегодня, 2 мая 2024 года, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается суд над экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Бахытжаном Байжановым, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.

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Напомним, на предыдущем заседании, которое прошло 29 апреля 2024 года, должны были начаться прения. Но они не начались в запланированные 10:00, так как подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов отсутствовали на заседании из-за неполадок в конвойной службе. В итоге прения отложили на 14:30. Но после перерыва гособвинитель Саяхат Нурбеков запросил возобновить судебное следствие для заявления ходатайства в части квалификации обвинения в отношении Бахытжана Байжанова.

"Сторона обвинения отказывается от обвинения в отношении Байжанова по ст. 434 УК РК, то есть за недонесение о преступлении. Продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении Байжанова по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ст. 432 УК РК – заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления", – сказал прокурор.

Он попросил принять новую формулировку обвинения. Стороны не возражали, судья Айжан Кульбаева удовлетворила ходатайство о возобновлении судебного следствия. В связи с этим судебное заседание отложили до 10:00 2 мая.

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