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Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом – видео

Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом – видео, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 10:00 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Сегодня, 6 мая 2024 года, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны с последним словом выступили экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев и директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов, сообщает Zakon.kz.

Последнее слово Бишимбаева и Байжанова

Судебное заседание началось, как и планировалось, в 10:00. После того, как подсудимые Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом, судья Айжан Кульбаева объявила перерыв до 10:00 10 мая.

Напомним, что судебные прения с участием присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева завершились 4 мая 2024 года.

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В этот же день состоялась вторая часть прений, но она была закрытой для общественности и проходила без участия присяжных и СМИ.

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После Верховный суд Казахстана выступил с заявлением, в котором говорилось, что Бишимбаев и Байжанов выступят с последним словом 6 мая.

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