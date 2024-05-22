Как в госорганах будут согласовывать подачу апелляции и кассации на проигранные ими судебные решения

Правительство своим постановлением от 18 мая 2024 года внесло изменения в Алгоритм рассмотрения запроса о согласовании права апелляционного, кассационного обжалования судебных актов, сообщает Zakon.kz.

В Типовое положение о юридической службе центрального и местного исполнительного органа РК внесены корректировки касательно функций данного структурного подразделения.

Теперь к функции юридической службы относятся:

в случае наличия оснований, предусмотренных законодательством, принятие мер по обжалованию судебного акта, принятого не в пользу государственного органа, с соблюдением алгоритма, прилагаемого к Типовому положению, а также в установленном законодательством порядке обращение в органы прокуратуры с ходатайством о принесении протеста;

рассмотрение совместно со структурными подразделениями запроса о согласовании права апелляционного, кассационного обжалования судебных актов и внесение позиции соответствующему должностному лицу с соблюдением алгоритма к Типовому положению.

Помимо этого обновлен сам алгоритм рассмотрения запроса о согласовании права апелляционного, кассационного обжалования судебных актов.

Обязательное согласование права апелляционного, кассационного обжалования судебных актов предусмотрено частью второй статьи 401 и частью 1-1 статьи 435 ГПК РК.

При этом в соответствии с абзацем вторым части третьей статьи 1 АППК в административном судопроизводстве применяются положения ГПК, если иной порядок не предусмотрен АППК.

С кем согласовывается подача апелляции и кассации

Для гражданского судопроизводства согласование осуществляется в следующем порядке:

ведомства центральных государственных органов осуществляют согласование с соответствующими центральными государственными органами;

территориальные подразделения центральных государственных органов осуществляют согласование с соответствующими центральными государственными органами;

территориальные подразделения ведомств центральных государственных органов осуществляют согласование с соответствующими ведомствами центральных государственных органов;

территориальные подразделения территориальных департаментов осуществляют согласование с соответствующими территориальными департаментами центральных государственных органов;

исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, образованные акиматом соответствующей области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), осуществляют согласование с соответствующим акимом области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) или иным лицом в соответствии с пунктом 8 настоящего алгоритма;

акимы района осуществляют согласование с соответствующим акимом области;

акимы района в городе осуществляют согласование с соответствующим акимом города, города республиканского значения или столицы;

акимы города районного значения, сельского округа, поселка и села, не входящего в состав сельского округа, осуществляют согласование с соответствующим акимом района.

Требования по согласованию не распространяются в случае подачи апелляционной жалобы или ходатайства об оспаривании судебных актов самими центральными государственными органами, акимами областей, городов республиканского значения, столицы, органами прокуратуры, в том числе ведомствами и учреждением образования органов прокуратуры, ведомствами КНБ, Национальным банком, а также филиалами, представительствами, ведомствами и организациями, составляющими единую структуру Нацбанка РК.

С целью обеспечения единообразия административной практики в порядке административного судопроизводства вышестоящим административным органом, должностным лицом, рассматривающим жалобу, признается административный орган, должностное лицо, за исключением президента, премьер-министра, правительства, которые являются вышестоящими в порядке подчиненности для административного органа, должностного лица, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются, а также иной административный орган, должностное лицо, уполномоченные в соответствии с законами РК рассматривать жалобы, по правилам, установленным главами 13, 14 и 15 АППК.

Право апелляционного обжалования судебных актов согласовывает вышестоящий административный орган, должностные лицо в порядке подчиненности органов, должностных лиц или иной орган (лицо), уполномоченные в соответствии с законом рассматривать жалобы, по отношению к административному органу, должностному лицу, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются в суде первой инстанции.

Согласование права кассационного обжалования судебных актов осуществляется вышестоящим административным органом, должностным лицом в порядке подчиненности органов, должностных лиц или иным органом (лицом), уполномоченным в соответствии с законом рассматривать жалобы, согласовавших права апелляционного обжалования.

В случае отсутствия такого вышестоящего административного органа, должностного лица согласование права кассационного обжалования осуществляется повторно административным органом, должностным лицом, согласовавшим права апелляционного обжалования.

Запрос о согласовании права апелляционного, кассационного обжалования судебных актов направляется в письменной форме за подписью руководителя соответствующего органа либо лица, его замещающего.

К запросу прилагается проект жалобы, ходатайства о пересмотре судебного акта в вышестоящих судебных инстанциях в порядке, оформленном в соответствии с требованиями ГПК, а также судебный акт, подлежащий обжалованию.

Запрос направляется не позднее 10 рабочих дней до истечения сроков обжалования в вышестоящих судебных инстанциях.

Запрос рассматривает юридическая служба или иное структурное подразделение согласующего органа в случае необходимости с привлечением отраслевых структурных подразделений на предмет наличия оснований, предусмотренных законодательством по обжалованию решения суда.

Юридическая служба или иное структурное подразделение согласующего органа вносят предложение о согласовании права апелляционного или кассационного обжалования судебного акта или отказе такого согласования руководителю согласующего органа или иному лицу.

Решение о согласовании принимает первый руководитель административного органа (либо лицом, его замещающим). Допускается согласование с заместителем первого руководителя или руководителем аппарата административного органа (либо лицом, его замещающим), курирующим юридическую службу, с приложением подтверждающих документов (приказ о назначении, возложении и распределении функциональных обязанностей).

Лицо, на которое возложены полномочия по принятию решения о согласовании или отказе в согласовании, принимает соответствующее решение в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления запроса.

После чего решение о согласовании или отказе в согласовании направляется органу, направившему запрос, в письменной форме за подписью лица, на которого возложены полномочия по принятию такого решения.

Решение о согласовании в обязательном порядке должно содержать:

наименование вышестоящего административного органа;

наименование суда;

изложение предмета иска;

решение о согласовании/несогласовании с обоснованием принятого решения.

Постановление введено в действие с 18 мая 2024 года.