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В студенческих общежитиях введут биометрию, чтобы отсечь "левых" посетителей

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, студент, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 11:58 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство просвещения подготовило приказ "О некоторых вопросах размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях", сообщает Zakon.kz.

Проект разработан для исполнения рекомендаций, содержащихся в заключении Высшей аудиторской палаты к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год по вопросам размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях.

В частности, проектом предусматривается:

  • прогнозирование потребности ТиПО местами в общежитиях для эффективного использования бюджетных средств;
  • введение альтернативной системы контроля и управления доступом – биометрической идентификации (Face ID) для студентов, проживающих в общежитии, по недопущению случаев использования пропусков студентов другими людьми;
  • регламентация и детализация требований по времени проживания студентов в общежитии в месяц для ежемесячного учета количества фактически проживающих, в том числе проживания студентов в общежитии не полный месяц, отсутствия по болезни и другим причинам;
  • уточнение редакции при расчете выплаты по государственному заказу на обеспечение студентов местами на период введения в стране чрезвычайного положения или ограничительных мер.

Так, указывается, что при необходимости дополнительных сведений по фактическому проживанию студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования оператором осуществляется выборочный обзвон проживающих в общежитии.

При этом система контроля и управления доступом устройства, ограничивающего свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, обеспечивает использование карточной идентификации или биометрической идентификации (Face ID).

Оператор в рамках мониторинга фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии по состоянию на последний день месяца и на 15 декабря на основании сведений, полученных из информационной системы "StudDom" за соответствующий период, в течение 5 рабочих дней уведомляет студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования о проживании их в соответствующем общежитии с указанием контактов обратной связи, посредством веб-портала "электронного правительства".

При отсутствии возражения от студента в течение трех рабочих дней после отправки уведомления оператором считается подтверждением проживания его в соответствующем общежитии по умолчанию.

При подтверждении факта непроживания студентов в общежитии после осуществления выплаты по государственному заказу оператор оформляет заключение, на основании которого направляет поставщику требование о возврате в бюджет средств, полученных за таких студентов, за весь период непроживания их в общежитии.

Фактически занятые места в общежитии студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования подтверждаются информационной системой "StudDom" количеством часов проживания одного студента в соответствующем общежитии в месяц (за исключением декабря месяца) не менее 72-х часов.

Фактически занятые места в общежитии студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования подтверждается информационной системой "StudDom" количеством часов проживания одного студента организаций технического и профессионального, послесреднего образования в соответствующем общежитии в декабре месяце не менее 36 часов.

Как поясняют в Министерстве просвещения, принятие проекта повысит прозрачность механизма размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях и эффективного использования бюджетных средств, а также нивелирует рисков по фальсификации данных, касающихся фактически занятых мест в общежитиях и выявит "мертвых душ".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 сентября.

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Ранее сообщалось, что получить место в общежитии студенты вузов могут через проактивную услугу. А Министерство просвещения будет мониторить места в студенческих общежитиях колледжей.

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