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Продлен срок приема заявлений на компенсацию от предпринимателей, пострадавших от паводков

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:00 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 13 сентября 2024 года внес изменения в Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Внесенными поправками с 30 ноября до 10 декабря 2024 года продлен срок приема заявлений о компенсации от владельцев имущества.

Уточнено, что действие Правил не распространяется на компенсацию имущественных потерь, причиненных в результате последствий паводков 2024 года субъектам предпринимательства агропромышленного комплекса, за исключением потерь по недвижимому имуществу.

Как пояснили в ведомстве, принятие поправок направлено на компенсацию имущественных потерь от паводков по недвижимому имуществу субъектам агропромышленного комплекса.

Кроме того, действие самих правил продлили с 10 декабря до 20 декабря 2024 года.

Приказ вводится в действие с 17 сентября 2024 года.

Мы сообщали, что 7 393 пострадавших от паводков семей получили новое жилье.

Также мы рассказывали, что в Казахстане работает интерактивная карта "Гидрологический мониторинг", которая прогнозирует риск паводков.

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