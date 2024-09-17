Продлен срок приема заявлений на компенсацию от предпринимателей, пострадавших от паводков
Внесенными поправками с 30 ноября до 10 декабря 2024 года продлен срок приема заявлений о компенсации от владельцев имущества.
Уточнено, что действие Правил не распространяется на компенсацию имущественных потерь, причиненных в результате последствий паводков 2024 года субъектам предпринимательства агропромышленного комплекса, за исключением потерь по недвижимому имуществу.
Как пояснили в ведомстве, принятие поправок направлено на компенсацию имущественных потерь от паводков по недвижимому имуществу субъектам агропромышленного комплекса.
Кроме того, действие самих правил продлили с 10 декабря до 20 декабря 2024 года.
Приказ вводится в действие с 17 сентября 2024 года.
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