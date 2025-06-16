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Право

Казахстан ограничил вывоз отдельных видов лесоматериалов

Лесоматериалы, бревна, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 08:54 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 2 июня 2025 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, вводится запрет на вывоз из Казахстана всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения.

Исключение составляют шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, а также гранулы древесные, страной происхождения которых является Республика Казахстан.

Приказ введен в действие с 12 июня 2025 года.

Мы сообщали, что с 19 мая Казахстан ввел запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Также мы рассказывали, что в Казахстане продлили ограничение на вывоз сжиженного газа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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