Обновлены правила информирования зрителей об использовании фонограмм

Министр культуры и информации приказом от 16 апреля 2026 года утвердила в новой редакции Правила информирования зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители культурно-массовых мероприятий в части телевизионных записей и в иных местах, специально неприспособленных и непредназначенных для проведения концертных зрелищных культурно-массовых мероприятий, информируют зрителя об использовании голосовых (вокальных) фонограмм при исполнении музыкальных произведений.

Информация о товаре (работе, услуге) в обязательном порядке должна содержать указание на использование голосовых (вокальных) фонограмм, аудиовизуальной записи при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений в случаях, установленных законодательством РК.

Информация об использовании голосовых (вокальных) фонограмм при исполнении музыкальных произведений при проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий и культурно-массовых мероприятий размещается на объектах наружной (визуальной) рекламы, в том числе находящихся и размещенных непосредственно в местах продажи соответствующей билетной продукции, а также в масс-медиа.

В информации о проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий и культурно-массовых мероприятий, передаваемой на теле-, радиоканалах, продолжительность звукового информирования об использовании голосовых (вокальных) фонограмм составляет не менее 5 секунд в начале или конце сообщения.

Громкость сообщения об использовании голосовых (вокальных) фонограмм не должна быть ниже громкости самого сообщения о проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий и культурно-массовых мероприятий.

Если продолжительность звукового информирования о проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий и культурно-массовых мероприятий, в том числе передаваемого на теле-, радиоканалах, во время которого исполняются музыкальные произведения с использованием голосовых (вокальных) фонограмм, не превышает 15 секунд, необходимо обязательно информировать об использовании голосовых (вокальных) фонограмм путем произнесения слов "Используется голосовая (вокальная) фонограмма" или нанесения текста аналогичного содержания в начале или конце звукового информирования на телеканалах.

При звуковом информировании о проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий и культурно-массовых мероприятий, в том числе передаваемого на теле-, радиоканалах, запрещается искажать передаваемую информацию об использовании голосовых (вокальных) фонограмм, иными звуками и применение иных способов снижения слышимости или различимости информации.

Обязательное информирование зрителя организаторами, а также творческими коллективами и исполнителями об использовании голосовых (вокальных) фонограмм при исполнении музыкальных произведений осуществляется до запуска продажи билетов не позднее чем за 30 дней.

Приказ вводится в действие со 2 мая 2026 года.

Мы сообщали, что в Казахстане установили новые требования к проведению культурно-массовых мероприятий.

Также мы рассказывали, на какие темы нельзя петь и шутить иностранным звездам в Казахстане, чтобы их шоу не запретили.