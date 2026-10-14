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Право

Минус "золотая акция": какова будет реформа рынка страхования

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 17:15 Фото: freepik
В РК предлагается ввести запрет для страховых компаний на выпуск т.н. "золотой акции". Это одна из многочисленных новелл, подготовленных в рамках реформы страхования, а именно законопроекта "О рынке страхования", которым планируют заменить ряд действующих законов в этой сфере, пишет Zakon.

"Золотая акция", как известно, не совсем акция. Это понятие традиция связывает с историей приватизации государственных предприятий, означая, что у государства остается право вето в принятии решений в акционерных обществах, пусть подавляющее большинство акций и принадлежит уже частным лицам.

Однако в казахстанском законодательстве, в частности, в Законе РК "Об акционерных обществах", этот государственный элемент не подчеркивается.

"Учредительным собранием (решением единственного учредителя) или общим собранием акционеров может быть введена одна "золотая акция", не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец "золотой акции" обладает правом вето на решения общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным уставом общества". Пункт 5 статьи 13 Закона РК "Об акционерных обществах"

А момент, между прочим, важный.

Ранее издание Zakon.kz уже рассказывало о других предлагаемых новшествах в сфере страхования. В частности, в статье, посвященной новому обязательному классу страхования: жилища – от землетрясений, наводнений и лесных пожаров природного характера. А также в материале, где говорится о новом подходе к исчислению взносов при обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств.

Продолжаем обзор проекта закона "О страховом рынке", досье к которому можно найти на сайте PRG.

Так вот, страховые компании помимо основного направления – собственно, страхования – могут заниматься и другим бизнесом. За исключением запрещенных для них видов инвестиционной и иной предпринимательской деятельности.

Надо сказать, что список этот (того, что разрешено) постоянно растет. Что отражено даже в названии статьи закона, где он размещен. Сейчас в РК действует, как уже говорилось, целый ряд законов, посвященных отдельным классам страхования, но, кроме того, общий, так сказать, корневой – Закон РК "О страховой деятельности", принятый еще в 2000 году.

Статья 48 этого закона так и называется: "Деятельность, запрещенная или ограниченная для страховых (перестраховочных) организаций и страховых холдингов". Акцент, как видим, на запрет. Однако за четверть века с развитием бизнеса и рынка страхования много чего из первоначально запрещенного было разрешено.

И в новом законопроекте, который должен прийти на замену старому (но пока действующему) закону, характерно изменилось не только общее название ("О рынке страхования"), но и наименование данной нормы (изложенной в статье 35) – "Инвестиционная и иная предпринимательская деятельность страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента РК".

Текст статьи немалый, на пару страниц, поэтому даем выжимку, а особо заинтересовавшиеся могут пройти по гиперссылке. Итак, страховая организация вправе осуществлять инвестиционную деятельность путем приобретения акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия:

  • банков,
  • других страховых организаций,
  • пенсионных фондов,
  • разработчиков программного обеспечения (ПО), используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности;
  • разработчиков ПО и оборудования в сфере информационно-коммуникационных технологий или систем по работе с биометрической аутентификацией;
  • разработчиков ПО в области информационной безопасности и противодействия мошенничеству;
  • организациях, предоставляющих финансовые услуги с использованием искусственного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий, а также облачных вычислений;
  • международных страховых синдикатов;
  • маркетплейсов.

И вообще, всех юрлиц – "при условии соответствия указанного приобретения дополнительным требованиям уполномоченного органа".

Кроме того, страховые организации могут привлекать или, наоборот, предоставлять займы (с определенными ограничениями), реализовывать и сдавать в аренду имущество, принимать участие в создании консорциума и простого товарищества и т.д. и т.п.

А еще – выпускать акции и другие ценные бумаги. И если в остальном новый перечень дозволенной деятельности для страховых компаний по преимуществу повторяет существующий в действующем законе, то в данном пункте – очевидные изменения.

Если быть точными, в действующем законе (пп. 1) пункта 5 статьи 48) запрещает "выпускать иные виды ценных бумаг, кроме акций, а также не обеспеченных облигаций". Тогда как в новом законопроекте (пп. 1) пункт 6 статьи 35) страховая организация "вправе осуществлять выпуск акций, а также необеспеченных долговых эмиссионных ценных бумаг".

И это не просто корректировка формулировок: с облигаций на долговые ценные бумаги, с "запрещено" на "вправе". А подчеркнутая забота о развитии бизнеса, в данном случае – предпринимательства, связанного с рынком страхования. Особенно же показательно предложение ранее отсутствовавшей нормы, сформулированной в пункте 7 статьи 35 законопроекта:

"Страховой (перестраховочной) организации и страховому холдингу запрещается выпуск "золотой акции".

Но ведь среди страховых компаний в РК есть и такие, где та или иная доля акций принадлежит государству или национальному управляющему холдингу. Означает ли предлагаемая норма, что при возможной в будущем приватизации государство не сможет оставить за собой право вето?

Повторим, понятие "золотой акции" в действующем казахстанском законодательстве формально не предполагает обязательный государственный элемент. Но другого смысла в самом, если угодно, институте "золотой акции" просто нет.

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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Редактор отдела "Право"
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