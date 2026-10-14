Новые льготы, но без "золотой акции": какова будет реформа рынка страхования

В РК предлагается ввести запрет для страховых компаний на выпуск т.н. "золотой акции". Это одна из многочисленных новелл, подготовленных в рамках реформы страхования, а именно законопроекта "О рынке страхования", которым планируют заменить ряд действующих законов в этой сфере, пишет Zakon.

"Золотая акция" – как известно, не совсем акция. Это понятие традиция связывает с историей приватизации государственных предприятий, означая, что у государства остается право вето в принятии решений в акционерных обществах, пусть подавляющее большинство акций и принадлежит уже частным лицам.

Однако в казахстанском законодательстве, в частности, в Законе РК "Об акционерных обществах" этот государственный элемент не подчеркивается.

"Учредительным собранием (решением единственного учредителя) или общим собранием акционеров может быть введена одна "золотая акция", не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец "золотой акции" обладает правом вето на решения общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным уставом общества". Пункт 5 статьи 13 Закона РК "Об акционерных обществах"

А момент, между прочим, важный.

Ранее издание Zakon.kz уже рассказывало о других предлагаемых новшествах в сфере страхования. В частности, в статье, посвященной новому обязательному классу страхования: жилища – от землетрясений, наводнений и лесных пожаров природного характера. А также в материале, где говорится о новом подходе к исчислению взносов при обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств.

Продолжаем обзор проекта закона "О страховом рынке", досье к которому можно найти на сайте PRG.

Так вот, страховые компании помимо основного направления – собственно, страхования – могут заниматься и другим бизнесом. За исключением запрещенных для них видов инвестиционной и иной предпринимательской деятельности.

Надо сказать, что список этот (того, что разрешено) постоянно растет. Что отражено даже в названии статьи закона, где он размещен. Сейчас в РК действует, как уже говорилось, целый ряд законов, посвященных отдельным классам страхования, но, кроме того, общий, так сказать, корневой – Закон РК "О страховой деятельности", принятый еще в 2000 году.

Статья 48 этого закона так и называется: "Деятельность, запрещенная или ограниченная для страховых (перестраховочных) организаций и страховых холдингов". Акцент, как видим, на запрет. Однако за четверть века, с развитием бизнеса и рынка страхования много чего из первоначально запрещенного было разрешено.

И в новом законопроекте, который должен прийти на замену старому (но пока действующему) закону, характерно изменилось не только общее название ("О рынке страхования"), но и наименование данной нормы (изложенной в статье 35) – "Инвестиционная и иная предпринимательская деятельность страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента РК".

Текст статьи немалый, на пару страниц, поэтому даем выжимку, а особо заинтересовавшиеся могут пройти по гиперссылке. Итак, страховая организация вправе осуществлять инвестиционную деятельность путем приобретения акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия:

банков,

других страховых организаций,

пенсионных фондов,

разработчиков программного обеспечения (ПО), используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности;

разработчиков ПО и оборудования в сфере информационно-коммуникационных технологий или систем по работе с биометрической аутентификацией;

разработчиков ПО в области информационной безопасности и противодействия мошенничеству;

организациях, предоставляющих финансовые услуги с использованием искусственного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий, а также облачных вычислений;

международных страховых синдикатов;

маркетплейсов.

И вообще, всех юрлиц – "при условии соответствия указанного приобретения дополнительным требованиям уполномоченного органа".

Кроме того, страховые организации могут привлекать или, наоборот, предоставлять займы (с определенными ограничениями), реализовывать и сдавать в аренду имущество, принимать участие в создании консорциума и простого товарищества и т.д. и т.п.

А еще – выпускать акции и другие ценные бумаги. И если в остальном новый перечень дозволенной деятельности для страховых компаний по преимуществу повторяет существующий в действующем законе, то в данном пункте – очевидные изменения.

Если быть точными, в действующем законе (пп. 1) пункта 5 статьи 48) запрещает "выпускать иные виды ценных бумаг, кроме акций, а также не обеспеченных облигаций". Тогда как в новом законопроекте (пп. 1) пункт 6 статьи 35) страховая организация "вправе осуществлять выпуск акций, а также необеспеченных долговых эмиссионных ценных бумаг".

И это не просто корректировка формулировок: с облигаций на долговые ценные бумаги, с "запрещено" на "вправе". А подчеркнутая забота о развитии бизнеса, в данном случае – предпринимательства, связанного с рынком страхования. Особенно же показательно предложение ранее отсутствовавшей нормы, сформулированной в пункте 7 статьи 35 законопроекта:

"Страховой (перестраховочной) организации и страховому холдингу запрещается выпуск "золотой акции".

Но ведь среди страховых компаний в РК есть и такие, где та или иная доля акций принадлежит государству или национальному управляющему холдингу. Означает ли предлагаемая норма, что при возможной в будущем приватизации государство не сможет оставить за собой право вето?

Повторим, понятие "золотой акции" в действующем казахстанском законодательстве формально не предполагает обязательный государственный элемент. Но другого смысла в самом, если угодно, институте "золотой акции" просто нет.