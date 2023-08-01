Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В МИД рассказали о состоянии казахстанцев, пострадавших в результате ДТП в Турции

В МИД рассказали о состоянии казахстанцев, пострадавших в результате ДТП в Турции Фото: пресс-служба МИД РК
В Министерстве иностранных дел РК 1 августа 2023 года предоставили информацию о состоянии казахстанцев, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции, сообщает Zakon.kz.

По данным внешнеполитического ведомства, в настоящее время из 11 граждан РК, проходивших лечение в больницах после ДТП в Алании, шесть соотечественников выписаны и сегодня вечером возвращаются в Казахстан.

"Пять граждан РК продолжают оставаться под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, их состояние – удовлетворительное. Все расходы на лечение оплачиваются в рамках страховых полюсов".Пресс-служба МИД РК

Также в информации отмечается, что казахстанские дипломаты оказывают необходимую помощь родным погибшего гражданина РК.

"Ожидается, что после оформления необходимых документов тело нашего соотечественника в ближайшее время будет доставлено в Казахстан".Пресс-служба МИД РК

30 июля 2023 года в Аланье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 казахстанцев. На месте погибли двое: водитель туристического фургона и гражданин Украины (гид). На место аварии выехал консул Казахстана.

Материал по теме

На страх и риск: как казахстанцам обезопасить себя за границей

Позднее в МИД РК заявили о гибели одного из пострадавших в аварии казахстанцев. Им оказался 49-летний житель Мангистау, адвокат коллегии адвокатов Мангистауской области Кенже Мұнайтпасұлы.

Читайте также

Сколько алматинцев поступило в больницы города с места пожара

Пожар в алматинском микрорайоне Аккент потушен

Люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы

Динара Халдарова
МИД РК Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления