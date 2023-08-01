В МИД рассказали о состоянии казахстанцев, пострадавших в результате ДТП в Турции

В Министерстве иностранных дел РК 1 августа 2023 года предоставили информацию о состоянии казахстанцев, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции, сообщает Zakon.kz.

По данным внешнеполитического ведомства, в настоящее время из 11 граждан РК, проходивших лечение в больницах после ДТП в Алании, шесть соотечественников выписаны и сегодня вечером возвращаются в Казахстан.

"Пять граждан РК продолжают оставаться под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, их состояние – удовлетворительное. Все расходы на лечение оплачиваются в рамках страховых полюсов". Пресс-служба МИД РК

Также в информации отмечается, что казахстанские дипломаты оказывают необходимую помощь родным погибшего гражданина РК.

"Ожидается, что после оформления необходимых документов тело нашего соотечественника в ближайшее время будет доставлено в Казахстан". Пресс-служба МИД РК

30 июля 2023 года в Аланье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 казахстанцев. На месте погибли двое: водитель туристического фургона и гражданин Украины (гид). На место аварии выехал консул Казахстана.

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Позднее в МИД РК заявили о гибели одного из пострадавших в аварии казахстанцев. Им оказался 49-летний житель Мангистау, адвокат коллегии адвокатов Мангистауской области Кенже Мұнайтпасұлы.