Родители выдвинули свою версию отравления детей в Карагандинской области

Массовому отравлению детей в Карагандинской области дали свое объяснение некоторые из родителей. По их мнению, дети хотели пить и перепутали дезраствор с чаем, сообщает Zakon.kz.

30-31 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 12 детей с инвалидностью попали в больницу в очень тяжелом состоянии. Один ребенок скончался. До сих пор неясно, что именно произошло, но родители подняли вопрос о халатности, передает КТК.

"Вчера утром только, полдесятого утра, позвонили мужу на работу. Он на вахте. Вообще в шоке. Он, естественно, мне звонит. "Только ты сильно не расстраивайся". – "Что случилось?" – "Адилька умер". – "Как умер?! Я вчера была у него. Я в субботу была на посещении".

Родители, которых даже не пустили в учреждение, выдвигают свои версии. Взрослые уверены: к детям тут было не самое чуткое отношение. Среди пациентов есть и полные сироты.



"Они дезраствор перепутали с чаем. А дети же выпили, они пить хотели. И все попали туда. Я хочу выяснить. У них всегда вода из крана. Я не могла добиться этого. У них денег нет".

Чиновники халатное отношение к детям в центре отрицают. Рассказывают о регулярных проверках, о 115 камерах, которые там работают, и о том, что даже в период отпусков находят замену каждому специалисту.



Исполняющий обязанности директора центра и 12 медицинских работников отстранены от исполнения обязанностей после инцидента.





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Вместо них привлекли к работе сотрудников из других медико-социальных учреждений.

30 июля двое детей в Центре оказания специальных услуг для детей Карагандинской области почувствовали недомогание – у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения на следующий день (31 июля) госпитализировали с аналогичными симптомами.

Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

1 августа министр здравоохранения Ажар Гиният экстренно выехала в Караганду. Туда же для оказания медицинской помощи направили группу ведущих специалистов Минздрава.





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По факту начато досудебное расследование. Уголовное дело в производстве специальных прокуроров Карагандинской области.

МТСЗН начало проверку социального центра

Позднее стало известно, что все пострадавшие – мальчики подросткового возраста. Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова сообщила, что у детей не пищевое отравление, диагноз пока не установлен.