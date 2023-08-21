На шахте "Казахстанская" приступили к локализации пожара

По словам заместителя исполнительного директора горнорудного сегмента АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергея Огая, на шахте приступили к локализации пожара, сообщает Zakon.kz.

"На сегодняшний день 672 работника шахты переведены на другие предприятия Угольного департамента. По персоналу остались только люди для обеспечения жизнедеятельности шахты и возможной помощи для работы военизированных спасателей", – сказал Сергей Огай.

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В акимате Карагандинской области аппаратное совещание началось с минуты молчания. Госслужащие почтили память погибших при пожаре на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау".

"Я хочу отметить труд спасателей, которые помогли оперативно эвакуировать 222 человека. К сожалению, пятеро горняков погибли. Компания взяла на себя обязательства перед семьями погибших. Будут произведены все необходимые выплаты. Создана комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли все ответственные государственные органы", – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев.

В больнице находятся 13 пострадавших, они получают все необходимое лечение. По информации медиков, у 8 состояние средней степени тяжести, у остальных – ближе к удовлетворительному.

20 августа был объявлен днем траура в АО "АрселорМиттал Темиртау". 19 августа стало известно о том, что найдено тело пятого шахтера. Ранее в компании назвали имена четырех погибших шахтеров.