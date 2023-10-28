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Мишустин о трагедии на шахте: Мы разделяем скорбь и боль братского народа Казахстана

премьер РФ Фото: kremlin.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил премьеру РК Алихану Смаилову соболезнования в связи с гибелью шахтеров после взрыва на угольной шахте в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
"Уважаемый Алихан Асханович! От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с гибелью шахтеров в результате взрыва на угольной шахте имени И.А. Костенко в Карагандинской области. Мы разделяем скорбь и боль братского народа Казахстана в связи с этим трагическим происшествием", – говорится в телеграмме.

Мишустин также просил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим шахтерам.

Кроме того, телеграмму с соболезнованиями на имя председателя сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулена Ашимбаева направила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"От имени Совета Федерации и от меня лично примите соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва на угольной шахте имени И.А. Костенко в Карагандинской области", – говорится в обращении.

Спикер попросила передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания выздоровления раненым и пострадавшим.

"Разделяем скорбь братского народа Казахстана и надеемся на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте", – написала Матвиенко.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 33 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

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