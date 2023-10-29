Подачу электричества частично восстановили в Астане
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что включили 4 подстанции из восьми. Уже работают подстанции Жулдыз, Восточная, Степная и Байтерек, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что они подпитывают микрорайоны в Астане.
"В шахматном порядке начали подключать электричество. Скоро все восстановят". Пресс-служба акимата города Астаны
Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Затем в акимате рассказали, когда обещают дать свет в Астане. Кроме того, "Астана Су Арнасы" объяснила причину отключения подачи воды в столице.
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