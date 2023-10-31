Аким рассказал о состоянии пострадавших горняков в Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на заседании правительства РК 31 октября 2023 года рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие при взрыве на шахте имени Костенко, сообщает Zakonn.kz.

Он отметил, что сейчас там работает областной оперативный штаб.



"Под наблюдением остаются 27 пострадавших. Состояние одного ближе к тяжелому, у 24–х – средней степени тяжести и у двух – удовлетворительное. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, идут на поправку". Ермаганбет Булекпаев

За каждой семьей погибшего шахтера закреплены руководители управлений и депутаты. Они сопровождают семьи в процессе похорон. Также, по его словам, будут контролировать положенные выплаты и решают текущие бытовые вопросы.

"Оказывается необходимая помощь по проведению похорон и поминальных обедов, предоставление необходимого транспорта. Также оказывается содействие по приезду и доставке родных и близких из других регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Составлен социальный портрет семей погибших шахтеров. Определены многодетные семьи, а также семьи, имеющих единственных кормильцев и несовершеннолетних детей. Собрана информация по ипотечным и иным кредитам погибших и по их жилищным условиям". Ермаганбет Булекпаев

Семьям погибших разъясняют о всех видах материальной помощи от государства.

"АрселорМиттал Темиртау" выполняет обязательства по организации и оплате расходов на погребение. Остальные обязательства компанией будут исполнены поэтапно, которые будут контролироваться акиматом области. Необходимая помощь пострадавшим и их семьям оказывается незамедлительно". Ермаганбет Булекпаев

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров.



Министр по ЧС Сырым Шарипханов также сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ были найдены останки предположительно 46 погибшего.