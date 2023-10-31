Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аким рассказал о состоянии пострадавших горняков в Карагандинской области

Казахстан трагедия на шахте Костенко Фото: freepik
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на заседании правительства РК 31 октября 2023 года рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие при взрыве на шахте имени Костенко, сообщает Zakonn.kz.

Он отметил, что сейчас там работает областной оперативный штаб.

"Под наблюдением остаются 27 пострадавших. Состояние одного ближе к тяжелому, у 24–х – средней степени тяжести и у двух – удовлетворительное. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, идут на поправку".Ермаганбет Булекпаев

За каждой семьей погибшего шахтера закреплены руководители управлений и депутаты. Они сопровождают семьи в процессе похорон. Также, по его словам, будут контролировать положенные выплаты и решают текущие бытовые вопросы.

"Оказывается необходимая помощь по проведению похорон и поминальных обедов, предоставление необходимого транспорта. Также оказывается содействие по приезду и доставке родных и близких из других регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Составлен социальный портрет семей погибших шахтеров. Определены многодетные семьи, а также семьи, имеющих единственных кормильцев и несовершеннолетних детей. Собрана информация по ипотечным и иным кредитам погибших и по их жилищным условиям".Ермаганбет Булекпаев

Семьям погибших разъясняют о всех видах материальной помощи от государства.

"АрселорМиттал Темиртау" выполняет обязательства по организации и оплате расходов на погребение. Остальные обязательства компанией будут исполнены поэтапно, которые будут контролироваться акиматом области. Необходимая помощь пострадавшим и их семьям оказывается незамедлительно".Ермаганбет Булекпаев

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов также сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ были найдены останки предположительно 46 погибшего.

Читайте также

Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана
Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана
Казахстан трагедия на шахте Костенко
Почему было сложно искать шахтеров на шахте имени Костенко, объяснили в МЧС
Жадра Жулмухаметова
Казахстан Карагандинская область ЧП на шахте Костенко
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления