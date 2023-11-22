Аким Экибастуза наказали в связи со смертью двух детей в регионе

Аким Экибастуза Аян Бейсекин получил выговор в связи со смертью двух детей в регионе – 7-летней Миланы Давыдовой в поселке Бескауга и восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты, сообщает Zakon.kz.

Аким области провел специальное совещание в Экибастузе по профилактике преступлений против детей.

"Асаин Байханов поручил провести анализ и в корне пересмотреть систему профилактической деятельности в учебных заведениях, проработать комплексный план по защите детей от насилия и издевательств, установить совместный социальный патронаж участковых и социальных служб за каждой семьей из зоны риска. При этом глава региона отметил, что накладывает ограничение на привлечение к этой работе педагогов школ. Обойти и посетить каждую такую семью, ознакомиться с условиями проживания детей должны специалисты отделов образования, социальной защиты и полицейской службы". Пресс-служба акима Павлодарской области

Между тем, акиму Экибастуза поручено взять семью Давыдовых на контроль. Отметим, что мать погибшей Миланы подозревают в ее убийстве. А по поводу смерти восьмимесячного малыша аким области поручил детально разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.

Также Байханов напомнил о "детях-маугли", чья история тоже прогремела на всю страну.

"По итогам совещания глава региона озвучил принятое решение о наказании должностных лиц. Выговоры получили заместитель акима области – Айзада Курманова, курирующая работу социальной сферы, аким города Экибастуза – Аян Бейсекин, руководители управлений образования и социальной защиты области – Самал Айтказина и Альмира Дюсюпова. Также аким области поручил главе города горняков принять меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц города Экибастуза, в том числе рассмотреть вопрос о дальнейшей работе акима Кояндинского сельского округа – Абая Хакимова". Пресс-служба акима Павлодарской области

Глава региона напомнил, что все общество и особенно уполномоченные государственные служащие должны стоять на страже жизни и здоровья детей.

"Каждая такая ситуация – указывает на равнодушие, что равноценно предательству общества, наших жителей, которые вверили нам обеспечение жизнедеятельности региона, города, села. Мы должны ответить на вопрос, в каком обществе мы хотим жить. Даже одно происшествие, повлекшее смерть ребенка - это большое несчастье, а их систематическое повторение за последнее время это большая трагедия. Дети – незащищенная часть общества, обеспечить их здоровье, безопасность и гармоничное развитие - наша основная задача. Пора об этом вспомнить", – сказал Байханов.

Ранее, в феврале 2022 года, волонтеры обнаружили в одной из квартир Экибастуза 4 изможденных и голодных детей 2014, 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Они рассказали, что дети получали плохое и нерегулярное питание, не выходили на улицу, боялись людей, словно Маугли. Их здоровье ухудшалось с каждым годом, а около года назад они перестали ходить. Тогда же детей госпитализировали и началось расследование. Спустя время они начали разговаривать. Родителей за ненадлежащее обращение с детьми просто оштрафовали.