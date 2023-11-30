Глава МЧС о сгоревшем хостеле в Алматы: В базах его не было

Министр чрезвычайных ситуаций РК Сырым Шарипханов на брифинге 30 ноября объяснил, почему ДЧС не проводило проверку в хостеле, где произошел пожар с 13-ю погибшими, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Сырым Шарипханов, в рамках проверки всех ответственных за эксплуатацию незаконного хостела, в том числе должностных лиц, установят и привлекут к ответственности. Степень их вины определит суд.

Министр отметил, что ДЧС проверит информацию о том, что причиной унесшего 13 жизней пожара могло стать курение в помещении хостела. Он также объяснил, почему подразделения противопожарной службы не проверяли этот объект.

"Мы будем проверять, будем опрашивать постояльцев, пострадавших. В данном хостеле наши подразделения противопожарной службы не были, не проверяли, потому что он открылся полтора месяца назад, и в наших базах его не было". Сырым Шарипханов

Министр подчеркнул, что в сгоревшем хостеле не было средств пожаротушения. Это грубое нарушение требований безопасности.

Ранее стало известно, что полиция проводила рейд по нелегальным мигрантам в хостеле, где произошел пожар.

Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли. Он работал незаконно и с нарушениями норм безопасности.



По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.