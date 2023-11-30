Глава МЧС рассказал, проверят ли все хостелы по Казахстану после пожара в Алматы

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов на брифинге 30 ноября рассказал, будут ли проводить проверки в хостелах после пожара в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС отметил, что для таких проверок нужно разрешение Генеральной прокуратуры.

"Я думаю, что такую работу надо будет провести. Это наша основная задача. Но мы должны получить разрешение от Генеральной прокуратуры. Если будет разрешение, то мы заинтересованы в том, чтобы провести такую работу. Это нужно для того, чтобы не допустить впредь таких пожаров", – сказал Сырым Шарипханов.

Ранее он заявил, что шансов выжить у тех, кто находился в цокольном этаже хостела, было мало. Тушение пожара затруднял густой дым и узкие проходы.

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Ранним утром 30 ноября в Алматы произошел пожар в хостеле по улице Ади Шарипова. Погибли 13 человек, один находится в больнице. 59 человек смогли самостоятельно спастись из горящего здания.

В акимате сообщили, что сгоревший хостел в Алматы работал незаконно.