Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Глава МЧС рассказал, проверят ли все хостелы по Казахстану после пожара в Алматы

Глава МЧС рассказал, проверят ли все хостелы по Казахстану после пожара в Алматы Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов на брифинге 30 ноября рассказал, будут ли проводить проверки в хостелах после пожара в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС отметил, что для таких проверок нужно разрешение Генеральной прокуратуры. 

"Я думаю, что такую работу надо будет провести. Это наша основная задача. Но мы должны получить разрешение от Генеральной прокуратуры. Если будет разрешение, то мы заинтересованы в том, чтобы провести такую работу. Это нужно для того, чтобы не допустить впредь таких пожаров", – сказал Сырым Шарипханов.

Ранее он заявил, что шансов выжить у тех, кто находился в цокольном этаже хостела, было мало. Тушение пожара затруднял густой дым и узкие проходы. 

Материал по теме

Гибель 13 человек в хостеле Алматы: возбуждено уголовное дело

Ранним утром 30 ноября в Алматы произошел пожар в хостеле по улице Ади Шарипова. Погибли 13 человек, один находится в больнице. 59 человек смогли самостоятельно спастись из горящего здания. 

В акимате сообщили, что сгоревший хостел в Алматы работал незаконно.

Читайте также

Об отмене и задержке рейсов заявили в авиакомпании FlyArystan
Об отмене и задержке рейсов заявили в авиакомпании FlyArystan
Глава МЧС о пожаре в хостеле: Шансов спастись было мало
Глава МЧС о пожаре в хостеле Алматы: Шансов спастись было мало
Глава МЧС о сгоревшем хостеле в Алматы, в базах его не было
Глава МЧС о сгоревшем хостеле в Алматы: В базах его не было
Тамила Языкова
Сырым Шарипханов МЧС РК Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: