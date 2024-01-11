Куандыку Бишимбаеву продлили арест до 9 марта

Фото: ortcom.kz

Куандыку Бишимбаеву продлили арест до 9 марта 2024 года. Его подозревают в убийстве жены, сообщает Zakon.kz.

"Куандыку Бишимбаеву продлили арест на два месяца, до 9 марта", – сообщили в столичном суде. 8 января стало известно, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. Материал по теме На сколько лет могут посадить Куандыка Бишимбаева 9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau. Читайте также Казахский дипломат избран гендиректором Исламской организации по продбезопасности

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