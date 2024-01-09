Кого обвиняют в трагедии на шахте Костенко: министр по ЧС назвал имена

Имена ответственных лиц, которых обвиняют в трагедии на шахте Костенко, назвал на брифинге в правительстве 9 января министр по ЧС Сырым Шарипханов, передает корреспондент Zakon.kz.

Имена ответственных должностных лиц, которых по результатам расследования обвиняют в трагедии на шахте Костенко, назвал министр по ЧС Сырым Шарипханов.

"Это не рядовые сотрудники, это инженерно-технический персонал, которые несут непосредственную ответственность. Это ответственные должностные лица. По ним материалы переданы в следственные органы, которые проведут следствие и уже затем суд определит их степень вины. В частности, генеральный директор "Арселор Миттал Темиртау" (АМТ) Яблонский, директор по персоналу АМТ Винокурова, технический директор угольного департамента Белый, исполнительный директор угольного департамента АМТ Огай и так далее". Сырым Шарипханов

Итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко, на тот момент принадлежавшей "Арселор Миттал Темиртау" состоялось 9 декабря 2023 года. По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасности.

Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные 46 человек погибли.

