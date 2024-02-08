Последствия землетрясения: когда жителям 130 многоэтажек в Алматы восстановят газоснабжение

После произошедших в Алматы землетрясений, начиная с 23 января 2024 года, специалисты АО "КазТрансГазАймак" с помощью передвижной лаборатории "Пергам" ежедневно проводят обходы газопроводов и газовых колодцев, сообщает Zakon.kz.

За это время сотрудники Алматинского ПФ АО "КазТрансГазАймак" выявили порядка 15-ти утечек газа на подземном газопроводе. Был произведен обход 1074 газовых колодцев, в 58 газовых колодцах обнаружена утечка газа.

"Все утечки оперативно устранены, в основном без отключения абонентов от газа. 7 февраля с помощью передвижной лаборатории "Пергам" были выявлены еще две утечки в Медеуском районе Алматы... Сразу после обнаружения утечки аварийной службой АО "КазТрансГазАймак" были перекрыты краны на вводах, временно отключены от газоснабжения 130 многоэтажных домов, там, где газ используют для приготовления пищи, также 173 частных дома в микрорайоне Музтау". Пресс-служба АО "КазТрансГазАймак"

Фото: пресс-служба АО "КазТрансГазАймак"

В связи с тем, что, согласно правилам безопасности, запрещено проводить работы в ночное время, ремонтные работы начали в 8:00 8 февраля.

"С 09:00 начаты работы по пуску газа абонентам многоквартирных домов в квадрате улиц Курмангазы – Кайырбекова – Панфилова – Толе би Алматы. Также выполняются земляные работы по выявлению места утечки газа на подземном газопроводе и аварийно-восстановительные работы. 8 февраля газоснабжение будет полностью возобновлено". Пресс-служба АО "КазТрансГазАймак"

АО "КазТрансГаз Аймак" привлекает передвижные мобильные лаборатории "ДЛС-Пергам" для своевременного выявления и устранения негативных последствий на газопроводах после землетрясения в Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, Таразе.

Они позволяют оперативно обследовать газопроводы на наличие утечек газа и их незамедлительного устранения.

7 февраля 2024 года сообщалось, что 130 многоэтажек в Алматы остались без газа. Отмечалось, что газопровод начнут ремонтировать утром 8 февраля.