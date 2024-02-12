Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Восстановить или снести: окончательный вывод экспертов озвучили по дому в Ботакаре, где взорвался газ

Взрыв в Ботакаре, Бухаржырауский район, Карагандинская область, дом снесут Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина
После взрыва газа жилой дом в поселке Ботакара снесут. Восстановлению не подлежит - такой вывод экспертов озвучили сегодня в акимате Бухаржырауского района Карагандинской области сообщает Zakon.kz.

Конструкции дома нельзя восстановить. 2-этажный жилой дом разберут в ближайшее время, так как его стены уже не надежны. Такое решение приняло руководство района после тщательного обследования разрушенного дома экспертами Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития.

"Всем пострадавшим оказана необходимая помощь. По восстановлению и дальнейшей эксплуатации данного объекта назначена техническая экспертиза. Результаты Казахстанского научно – исследовательского института подтвердили, что объект к дальнейшей эксплуатации и восстановлению не подлежит", - сказал Берик Копбаев, исполняющий обязанности заместителя акима Бухаржырауского района Карагандинской области.

Страшное ЧП в поселке Ботакара произошло произошло в ночь на 30 января. В квартире на втором этаже, где предположительно проходил ремонт, прогремел взрыв бытового газа. Как позже выяснилось , это был пропан в баллоне. 

Во время взрыва и пожара погибли два человека и пострадали 5 человек, среди них 2 рабочих. Мужчины получили сильные ожоги тела до 80 %. Один из них позже скончался в больнице. 

12 семей остались без жилья. 9 из них уже получили квартиры для временного проживания, еще 3 семьи переехали к своим родственникам в том же поселке.

Читайте также

Скончался один из пострадавших в результате взрыва в доме в Карагандинской области
Взрыв газбаллона в жилом доме Карагандинской области: один из пострадавших скончался
Поиски пропавших рыбаков в Жамбылской области: нашли тело одного из них
Поиски пропавших рыбаков в Жамбылской области: нашли тело одного из них
Мужчина погиб на электростолбе в Алматы
Мужчина погиб на электростолбе в Алматы
Тамара Веретина
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: