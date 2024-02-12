Восстановить или снести: окончательный вывод экспертов озвучили по дому в Ботакаре, где взорвался газ

После взрыва газа жилой дом в поселке Ботакара снесут. Восстановлению не подлежит - такой вывод экспертов озвучили сегодня в акимате Бухаржырауского района Карагандинской области сообщает Zakon.kz.

Конструкции дома нельзя восстановить. 2-этажный жилой дом разберут в ближайшее время, так как его стены уже не надежны. Такое решение приняло руководство района после тщательного обследования разрушенного дома экспертами Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития.

"Всем пострадавшим оказана необходимая помощь. По восстановлению и дальнейшей эксплуатации данного объекта назначена техническая экспертиза. Результаты Казахстанского научно – исследовательского института подтвердили, что объект к дальнейшей эксплуатации и восстановлению не подлежит", - сказал Берик Копбаев, исполняющий обязанности заместителя акима Бухаржырауского района Карагандинской области.

Страшное ЧП в поселке Ботакара произошло произошло в ночь на 30 января. В квартире на втором этаже, где предположительно проходил ремонт, прогремел взрыв бытового газа. Как позже выяснилось , это был пропан в баллоне.

Во время взрыва и пожара погибли два человека и пострадали 5 человек, среди них 2 рабочих. Мужчины получили сильные ожоги тела до 80 %. Один из них позже скончался в больнице.

12 семей остались без жилья. 9 из них уже получили квартиры для временного проживания, еще 3 семьи переехали к своим родственникам в том же поселке.