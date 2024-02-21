Более 138 тысяч тонн грунта вывезли с места воронки, куда рухнул автобус

Пресс-служба ДЧС Павлодарской области заявила о том, что с места воронки, куда рухнул автобус на руднике, вывезли более 138 тыс. тонн грунта, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, на данный момент на месте трагедии предприятием АО "Майкаинзолото" проводятся инженерно-геологические работы по расширению и углублению бокового спуска, с увеличением колонного пути, расширению бортов, уменьшению угла аппарели (насыпь, или платформа для подъема/спуска техники - прим. ред.) до 15°, а также для расширения площадки для работы спасателей с вывозом горной массы.

"Инженерно-геологические работы проводятся круглосуточно. Уже вывезено более 138 тысяч тонн грунта и горной массы. Все задействованные силы и средства ДЧС Павлодарской области находятся на месте происшествия в режиме ожидания", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обогатительная фабрика "Майкаинзолото" приостанавливает работу.

Трагедия на руднике АО "Майкаинзолота" произошла в начале года. 4 января в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились 4 человека. Тела двоих из них не могут найти до сих пор.

