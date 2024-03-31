Фура перевернулась и упала в воду на трассе Карагандинской области
ДТП произошло на дороге близ села Аксу- Аюлы, где выпустили колонну из 270 грузовиков под сопровождение полиции.
В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили Zakon.kz, что водитель, перевернувшегося и в следствии упавшего в воду грузовика, не соблюдал меры безопасности.
"Водитель грузовика на видео не соблюдая меры безопасности выехал на обочину, где не справившись с управлением, перевернулся".
Также в пресс-службе ДП рассказали, что помимо фуры в воде оказались три других грузовика, которые занимались подсыпкой дороги. Все транспортные средства вытащили из воды, жертв и пострадавших нет, заключили в карагандинской полиции, и поделились соответствующим видео.
В КТЖ выделили отдельный поезд для эвакуации жителей Карагандинской области.
Сложная паводковая ситуация и в Актюбинской области. Там из села Каратал эвакуировали 111 человек, в том числе 36 детей.