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Фура перевернулась и упала в воду на трассе Карагандинской области

фура в воде, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 09:42 Фото: скриншот видео
Грузовое авто упало в воду на временно открытом, частично затопленном участке дороги в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на дороге близ села Аксу- Аюлы, где выпустили колонну из 270 грузовиков под сопровождение полиции.

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили Zakon.kz, что водитель, перевернувшегося и в следствии упавшего в воду грузовика, не соблюдал меры безопасности. 

"Водитель грузовика на видео не соблюдая меры безопасности выехал на обочину, где не справившись с управлением, перевернулся".

Также в пресс-службе ДП рассказали, что помимо фуры в воде оказались три других грузовика, которые занимались подсыпкой дороги. Все транспортные средства вытащили из воды, жертв и пострадавших нет, заключили в карагандинской полиции, и поделились соответствующим видео.

В КТЖ выделили отдельный поезд для эвакуации жителей Карагандинской области. 

Сложная паводковая ситуация и в Актюбинской области. Там из села Каратал эвакуировали 111 человек, в том числе 36 детей.

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