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Семейный дебошир из Алматинской области выстрелил в полицейского

Семейный дебошир из Алматинской области выстрелил в полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 19:28 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области женщина, подвергавшаяся постоянному насилию со стороны мужа, обратилась за помощью к полицейским. Прибывшие на место стражи порядка столкнулись с неповиновением дебошира. Идет досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В Казнете появилась информация о заявлении в полицию жительницы Енбекшиказахского района Алматинской области. В обращении было сказано, что муж постоянно избивает супругу.

"Заявление зарегистрировали и двое лейтенантов приехали по адресу для принятия мер. В результате беседы муж женщины неожиданно вытащил из дома ружье и выстрелил в сотрудников. Один из полицейских попал в больницу с огнестрельным ранением", – отметил автор публикации.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали случившееся.

Как оказалось, инцидент зафиксирован 17 апреля 2024 года.

"В одном из населенных пунктов Алматинской области неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрел в участкового инспектора полиции Енбекшиказахского района. В результате полицейский получил дробовое ранение руки. Подозреваемый, оказавшийся местным жителем, задержан и доставлен в полицию".Пресс-служба ДП Алматинской области

Также отмечено, что мужчина находился в алкогольном опьянении и использовал зарегистрированное гладкоствольное ружье.

"В действиях задержанного усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено досудебное расследование".Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее сообщали о другом случае в области: тогда муж избил жену на глазах у ребенка. Мужчину задержали.

К сожалению, по Казахстану часто происходят подобные ситуации. К примеру, недавно во дворе одного из жилых комплексов Алматы мужчина жестоко избил свою бывшую жену. Позднее экс-супруг решил прояснить семейный конфликт и записал видеообращение.

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