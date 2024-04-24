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Суд по делу о смертельном ДТП с автобусом: подсудимый утверждает, что водитель не теряла сознание после удара

Суд по делу о смертельном ДТП с автобусом: подсудимый утверждает, что водитель не теряла сознание после удара, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 17:07 Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжается суд по делу о смертельном ДТП с автобусом, в котором погибли три человека. Судебное разбирательство показали в прямом эфире. На этом процессе подсудимый заявил, что женщина-водитель не теряла сознание после его удара, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых – Дархан Ахметжанов. Он обвиняется в совершении хулиганства и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекших по неосторожности смерть трех лиц (ч. 1 ст. 293, ч. 3 ст. 351 УК РК).

В декабре 2023 года подсудимый ударил водителя автобуса 47-го маршрута. После удара водитель-женщина Ермек Шокебаева потеряла сознание и управление над транспортным средством. Автобус наехал на людей возле остановки, а также столкнулся с четырьмя автомобилями. Три человека погибли.

Очередное судебное заседание по этому делу состоялось сегодня, 24 апреля 2024 года, в 15:00. Учитывая общественный интерес к разбирательству, судом было принято решение об организации онлайн-трансляции заседания.

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На одном из прошлых судебных заседаний сторона защиты подсудимого запросила на Самаркандском автомобильном заводе, на котором был собран автобус, участвовавший в ДТП, помощь в извлечении записи звука в транспортном средстве. На что руководство "САЗ" ответило, что на автобусах этой модели функция звукозаписи не предусмотрена.

Этот запрос был отправлен на завод после того, как один из свидетелей в своих показаниях высказал сомнения, что женщина-водитель не потеряла сознание после удара подсудимого.

"Водитель упала на бок, я подумал, что она потеряла сознание, но не был уверен. Потому что она произнесла: "Тормоз". Я остановил автобус, убрав ее ногу с газа. Тогда мужчина сам открыл дверь и попытался выйти наружу. Водитель сказала: "Он виноват, остановите его", – рассказал один из свидетелей.

Адвокаты подсудимого и на этом судебном заседании утверждали, что это важный момент во всем разбирательстве.

"Это очень важно, потому что люди погибли не от того, что подсудимый ее ударил, а от того, что она якобы потеряла сознание. Если бы она не теряла управление, может, люди остались бы живы", – настаивал адвокат.

Кроме этого, адвокат отметил, что водитель транспортного средства не давала подсудимому покинуть автобус, чем спровоцировала его на агрессию.

"Мы видели на видео, что вы препятствовали ему выйти. Двери закрывали, дергали его за руку", – отметил Алим Мустапаев.

На это водитель ответила, что она отрицает, что такое происходило. По ее словам, она даже помогала оплатить ему проезд через приложение. Однако подсудимый с ее показаниями не согласен. Также он утверждает, что он не хотел поднимать на женщину-водителя руку.

"Я просил ее выпустить меня на остановке, но она настояла на том, что пока я наличку не дам, она не выпустит меня. Еще не согласен с тем, что просил ее остановиться под мостом. Это не логически, зачем мне это надо? Там опасное место. Я не хотел ее бить. Она провоцировала меня, говорила: "Что ты мне сделаешь, если ударишь, бей, посмотрю, как ты это сделаешь". Во время конфликта она точно не теряла сознание, еще больше проявляла агрессию, угрожала мне, что посадит меня. Когда произошло столкновение с другими автомобилями, она была в трезвом сознании, людям говорила, чтобы меня задержали. Она мне сказала, что тут камеры, что я попал на видео и меня точно посадят", – заявил Дархан Ахметжанов.

Следующее судебное заседание отложено на 11:00 25 апреля.

На судебном заседании, которое прошло ранее, родственники погибших требовали возместить им моральный ущерб, общая сумма которого составляет 60 млн тенге, а также привлечь к ответственности водителя.

Также ранее в суде были допрошены потерпевшие и свидетели.

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