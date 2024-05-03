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На борту перевернувшегося самолета в Аркалыке был пациент с инфарктом

На борту перевернувшегося самолета в Аркалыке был пациент с инфарктом, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 00:23 Фото: pixabay
Пациент с инфарктом миокарда находился на борту самолета, который, совершая жесткую посадку на воде, перевернулся в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 4 мая "Наша газета" со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения региона, заявка о транспортировке больного 1964 года рождения поступила утром 3 мая на электронную почту медицинской авиации.

Бригада, в составе двух пилотов, врача и фельдшера, должна была увезти пациента в областную больницу.

"По предварительной причине, ввиду порывистого ветра в момент взлета борт санавиации перевернулся. Пациент без травм в стабильном состоянии доставлен в Аркалыкскую региональную больницу, где и продолжает лечение. Члены бригады санавиации травм не получили, но находятся под наблюдением медицинского персонала больницы", – говорится в сообщении.

В облздраве добавили, что договор закупа авиационных услуг по линии медицинской авиации заключен с ТОО "АК Навигатор". 

По информации Министерства транспорта, самолет 3 мая в 16:10 после взлета потерял высоту и съехал в водоем. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и три служебных пассажира. Их госпитализировали в городскую больницу города Аркалык. Также отмечалось, что создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Также в Казнете опубликованы кадры жесткой посадки самолета Ан-2. На видео видно, как самолет резко погружается в воду и переворачивается. 

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