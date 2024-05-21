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Законодательство РК

Бывшему министру юстиции Бекетаеву вновь продлили арест

продлили арест, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 21:36 Фото: primeminister.kz
21 мая стало известно, что экс-министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву продлили арест, сообщает Zakon.kz.

Об этом редакции Zakon.kz рассказали в Специализированном межрайонном суде Астаны.

"Постановлением специализированного межрайонного следственного суда г. Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 июня текущего года", – рассказали в суде.

21 октября 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. При этом в Антикоре официально не называли имя бывшего министра юстиции, но некоторые источники уверенно идентифицировали задержанного.

23 октября в Антикоре подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции Казахстана является Марат Бекетаев. В этот же день в суде сообщили, что его арестовали на два месяца. В январе 2024 года бывшему министру арест продлили на один месяц – до 21 февраля.

Марат Бекетаев занимал должность министра юстиции Казахстана с сентября 2016 года до января 2022 года. Позднее, 14 января, он был назначен советником премьер-министра РК. Почти через месяц, 12 февраля, стало известно, что в новой структуре аппарата правительства Марат Бекетаев больше не работает советником премьер-министра.

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