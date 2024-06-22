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Пожар в элитной многоэтажке Астаны: что происходит на месте ЧП

Пожар в элитной многоэтажке Астаны: что происходит на месте ЧП, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 18:07 Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям 22 июня сообщило, что угроза распространения огня снята на месте пожара в жилом многоэтажном комплексе близ ТРЦ "Хан Шатыр" в Астане, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, предварительная площадь пожара составила 180 кв. м.

"Угроза распространения огня снята, предварительная площадь пожара – 180 кв. м. В ликвидации задействованы 87 человек личного состава и 19 ед. техники", – говорится в сообщении.

Также МЧС опубликовало видео, на котором видно, что уже нет черных клубов дыма. Пожар локализован. 

22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них один ребенок.

Позже в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных. В результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).

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