Дело об убийстве Миланы Давыдовой: мать и сосед перекладывают вину друг на друга

8 апреля во время судебного процесса по убитой в пригороде Экибастуза семилетней Миланы Давыдовой подсудимые стали перекладывать вину друг на друга, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, отмечает КТК, мать девочки и их соседа связывали интимные отношения и общая любовь к алкоголю. Теперь оба делают вид, что плохо знакомы. При этом запрещают показывать лица и называть имена.

Трагедия произошла прошлой осенью. Милана вернулась домой из школы и, как считает обвинение, застала мать с любовником, пригрозив рассказать все отцу. Тот был на дальнем загоне – пас скот. По версии следователей, женщина сначала жестоко избила дочь, потом дала мужчине ремень, и он задушил им ребенка. Затем оба зарыли тело под кучей золы недалеко от дома. А брату Миланы, который стал случайным свидетелем преступления (ребенок тоже вернулся с занятий), пригрозили расправой. И вот сегодня главный обвиняемый заявил: убийца – сама мать девочки, а он просто помогал избавляться от тела.

"Вину признаю я частично, я не убивал. Частично я признаю: что я выносил, у меня укрывательство и недонесение. Я пришел, когда она уже попросила меня спрятать", – рассказал обвиняемый.

Мать Миланы, которая все это время дает крайне скупые ответы, и сегодня была немногословна. Но категорически отрицает, что убивала дочь. Якобы просто молча наблюдала за тем, как сосед душит Милану. До этого избила ее, но все остальное – фантазии мужчины. Теперь она раскаивается.

"Там было написано, что ремень подавала – я ничего не подавала. И то, что никакого раскаяния нет, – я раскаиваюсь", – заявила мать погибшей.

На процессе присутствовал и отец девочки. Александр Колчин заявил, что соседи рассказывали ему об изменах жены. Но он не верил. Да и она отрицала. Признает: супруга могла отругать Милану, но вообще "она – женщина вроде отходчивая".

После громких заявлений процесс пришлось быстро закончить. Подсудимая пожаловалась на плохое самочувствие – высокую температуру. Впрочем, одну важную деталь все-таки успели уточнить: подсудимую уже лишили родительских прав. Другие ее дети в данное время находятся в интернате. А с мальчиком, который стал свидетелем убийства сестры, работают специалисты. Говорят, он до сих пор не отошел от шока.

Милану почти двое суток искали полиция, сотрудники ДЧС, волонтеры.

19 ноября девочку нашли мертвой, что стало настоящим шоком для жителей поселка Бескауга и всего региона.



Позже стало известно, что оперативники заподозрили в совершении преступления мать и соседа.

26 марта 2024 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодара состоялось предварительное слушание по делу об убийстве семилетней Миланы Давыдовой. На скамье подсудимых – мать девочки и ее любовник – жители поселка Бескауга.

