Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дело об убийстве Миланы Давыдовой: мать и сосед перекладывают вину друг на друга

убийство, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 01:17 Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
8 апреля во время судебного процесса по убитой в пригороде Экибастуза семилетней Миланы Давыдовой подсудимые стали перекладывать вину друг на друга, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, отмечает КТК, мать девочки и их соседа связывали интимные отношения и общая любовь к алкоголю. Теперь оба делают вид, что плохо знакомы. При этом запрещают показывать лица и называть имена.

Трагедия произошла прошлой осенью. Милана вернулась домой из школы и, как считает обвинение, застала мать с любовником, пригрозив рассказать все отцу. Тот был на дальнем загоне – пас скот. По версии следователей, женщина сначала жестоко избила дочь, потом дала мужчине ремень, и он задушил им ребенка. Затем оба зарыли тело под кучей золы недалеко от дома. А брату Миланы, который стал случайным свидетелем преступления (ребенок тоже вернулся с занятий), пригрозили расправой. И вот сегодня главный обвиняемый заявил: убийца – сама мать девочки, а он просто помогал избавляться от тела.

"Вину признаю я частично, я не убивал. Частично я признаю: что я выносил, у меня укрывательство и недонесение. Я пришел, когда она уже попросила меня спрятать", – рассказал обвиняемый.

Мать Миланы, которая все это время дает крайне скупые ответы, и сегодня была немногословна. Но категорически отрицает, что убивала дочь. Якобы просто молча наблюдала за тем, как сосед душит Милану. До этого избила ее, но все остальное – фантазии мужчины. Теперь она раскаивается.

"Там было написано, что ремень подавала – я ничего не подавала. И то, что никакого раскаяния нет, – я раскаиваюсь", – заявила мать погибшей.

На процессе присутствовал и отец девочки. Александр Колчин заявил, что соседи рассказывали ему об изменах жены. Но он не верил. Да и она отрицала. Признает: супруга могла отругать Милану, но вообще "она – женщина вроде отходчивая".

После громких заявлений процесс пришлось быстро закончить. Подсудимая пожаловалась на плохое самочувствие – высокую температуру. Впрочем, одну важную деталь все-таки успели уточнить: подсудимую уже лишили родительских прав. Другие ее дети в данное время находятся в интернате. А с мальчиком, который стал свидетелем убийства сестры, работают специалисты. Говорят, он до сих пор не отошел от шока.

Милану почти двое суток искали полиция, сотрудники ДЧС, волонтеры.

19 ноября девочку нашли мертвой, что стало настоящим шоком для жителей поселка Бескауга и всего региона.

Позже стало известно, что оперативники заподозрили в совершении преступления мать и соседа.

26 марта 2024 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодара состоялось предварительное слушание по делу об убийстве семилетней Миланы Давыдовой. На скамье подсудимых – мать девочки и ее любовник – жители поселка Бескауга.

Читайте также

гниющий лук выбросили в горах в Жамбылской области
В Таразе ищут владельцев нескольких тонн гнилого лука, выброшенного в горах
ДТП, авария
Водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса в Астане
паводки
Спасатели рассказали о ситуации с наводнением в Жылыойском районе
Елена Беляева
Павлодарская область Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: