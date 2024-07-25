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Автобус рухнул в воронку: на поверхность подняли тело четвертого погибшего

Автобус рухнул в воронку: на поверхность подняли тело четвертого погибшего, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 17:06 Фото: МЧС РК
В Павлодарской области на поверхность подняли тело четвертого погибшего работника РЦШ ПВАСС, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МЧС РК.

25 июля к месту проведения работ на территорию АО "Майкаинзолото" прибыла группировка сил и средств ДЧС Павлодарской области. Спасатели ДЧС, РЦШ ПВАСС и работники рудника извлекали фрагменты автобуса. Работа велась в условиях риска для жизни – была осложнена из-за осыпающего грунта и угрозы падения камней.

При проведении поисково-спасательных работ в 16:05 в ходе деблокирования грунта с помощью ковша экскаватора, на глубине 75 метров было обнаружено тело водителя и передано на экспертизу.

В работах было задействовано более 200 сотрудников различных служб. Было разработано и вывезено более 180 тыс. тонн горной массы. Это позволило малогабаритному экскаватору спуститься к предполагаемому месту нахождения автобуса и начать работы.

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С кромки воронки проводилось наблюдение за движением и падением грунта и горной породы. Спасатели постоянно обеспечивали страховку и безопасность работ экскаваторщиков и других специалистов на дне воронки. С соблюдением правил ведения АСР и мер безопасности проводился спуск топлива, питания, специалистов-маркшейдеров, а также подъем найденных предметов. Регулярно проводилось сканирование грунта металлоискателем, геосканером и магнитометром. Также на месте работали кинологические расчеты.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 м было найдено тело спасателя Айдоса Шаймердена, который в январе в составе еще троих спасателей ТОО "РЦЩ ПВААС" на автобусе провалился в очистное пространство недействующей шахты.

Ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями. В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.

16 апреля стало известно, что Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике.

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