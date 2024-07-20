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Автобус рухнул в воронку в Майкаине: установлена личность найденного спасателя

спасатель погиб на руднике Майкаинзолото, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 10:35 Фото: instagram/@asaiyn.baikhan
Установлена личность спасателя, тело которого 19 июля 2024 года извлекли из котлована на руднике "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

Как рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов, силами департамента ЧС тело спасателя подняли и передали следственно-оперативной группе. Глава области выразил соболезнования семье погибшего.

"По найденному жетону и одежде установлено, что это 36-летний заместитель командира взвода спасателей Айдос Шаймерден. Выражаю глубокие соболезнования его родителям, супруге Нурсулу, а также всем родным и близким. В первый день трагедии были найдены тела двух спасателей – Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Теперь родные смогут предать земле и Айдоса Шаймердена" , – сообщил на своей странице в Instagram глава региона.

Тело 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова до сих пор не найдено. Аким выразил надежду, что в скором времени поиски дадут результат.

Обвал на территории АО "Майкаинзолото" произошел в ночь на 4 января 2024 года. Под землю провалился автобус с четырьмя горноспасателями.

16 апреля стало известно, что Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике, где в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС".

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