ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: какую помощь окажет правительство семьям погибших

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших работников в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 июля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства РК.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о трагедии на Карагандинском ферросплавном заводе. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Разделяю вашу боль и горечь невосполнимой утраты. Расследование причин происшествия находится на моем личном контроле. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка", – сказал Олжас Бектенов.

На сегодня работает специальная комиссия по расследованию причин аварии в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, семьям погибших, у которых есть дети, будут назначены пособия из республиканского бюджета и социальные выплаты из ГФСС по случаю потери кормильца.

Также семьи погибших получат выплаты от страховой организации и единовременную выплату на погребение из ЕНПФ.

Кроме того, компания-работодатель взяла на себя все расходы по организации похорон, а также следующие обязательства:

единовременная выплата семьям погибших работников в размере 10 годовых заработных плат;

помощь в улучшении жилищных условий семей погибших и пострадавших;

полное погашение всех кредитов членов семей погибших сотрудников.

Материал по теме Зарубежных врачей пригласили для помощи пострадавшим на ферросплавном заводе в Караганде

20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. В результате внезапного выброса пламени восемь работников получили травмы различной степени тяжести, четверо из них скончались в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" УК РК.