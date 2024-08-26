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Боксера обвинили в изнасиловании: адвокат Турарова подтвердил, что он был знаком с заявительницей

Боксера обвинили в изнасиловании: адвокат Турарова подтвердил, что он был знаком с заявительницей, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 15:58 Фото: Instagram/zhankoshturarov
После обвинения в изнасиловании официальные представители казахстанского боксера Жанкоша Турарова провели пресс-конференцию 26 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В преступлении сексуального характера известного боксера обвиняет Анару Курманалиева. Девушка заявила, что она знакома со спортсменом уже шесть лет. По словам заявительницы, Тураров все это время преследует ее и несколько раз подвергал сексуальному насилию.

Сам Жанкош Тураров на брифинге не смог присутствовать из-за плотного графика тренировок. За него на вопросы журналистов отвечал его официальный представитель – адвокат Самат Мамутов.

Боксера обвинили в изнасиловании: адвокаты Турарова подтвердили, что он был знаком с заявительницей, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 15:58

Фото: Zakon.kz/Николай Ежелев

Журналистов интересовал вопрос, действительно ли спортсмен и девушка знакомы друг с другом.

"Мой подзащитный действительно знаком с Анару Курманалиевой. Познакомились они через социальные сети. Более я ничего сказать не могу, так как это тайна следствия", – рассказал адвокат.

Защита спортсмена акцентировала внимание на том, что Тураров отрицает все обвинения.

"Жанкош Тураров отрицает все обвинения. На данный момент проводятся необходимые экспертизы. Мотивы Курманалиевой нам непонятны. Сторона защиты рассматривает три варианта: возможно, девушка психически больна, либо делает это, чтобы хайпануть, или это заказ. Стоит отметить, что, когда Курманалиева 19 августа около 23:00 пришла писать заявление в Ауэзовский УП, она была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения отдела полиции, которые распространяются в интернете. Для подтверждения этого факта был отправлен адвокатский запрос", – сказал Самат Мамутов.

На данный момент по заявлению Ануру Курманалиевой было заведено уголовное дело по ст. 120 ("Изнасилование") УК РК.

"Отмечу, что Жанкоша Турарова подозреваемым не признавали. Он сейчас в статусе свидетеля, имеющего права на защиту. Пока из обязательств у него давать показания в полиции по этому делу", – пояснил адвокат Самат Мамутов.

21 августа 2024 года стало известно, что Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании. После поступившего в полицию заявления возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза. Позднее боксер заявил, что информация является ложной и что он "намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной недостоверной информации". Вслед за супругом Клара Иса отреагировала на обвинения в изнасиловании.

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33-летний Жанкош Тураров является профессиональным боксером. С 21 марта 2023 года – чемпион мира по боксу по версии IBO в первом полусреднем весе.

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