Крупный пожар в Карагандинской области: прокуратура выступила с заявлением

В Каркаралинском районе Карагандинской области с 6 октября 2024 года бушует крупный степной пожар. На этом фоне в сети появляется множество недостоверной информации. Региональная прокуратура просит граждан доверять лишь официальным данным, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок.

"Распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан". Прокуратура Карагандинской области

Также в сообщении за 8 октября 2024 года сказано:

"Прокуратура Каркаралинского района призывает граждан, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения данного правонарушения, доверять только официальным источникам информации".

6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области загорелась сухая трава. Позже огонь перекинулся на Павлодарскую область и охватил не покрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка: позднее там возгорание удалось локализовать.

7 октября МЧС сообщило, что во время тушения пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хайрат Хали, еще четверо человек пострадали.

Материал по теме "Скот обречен": в Карагандинской области отреагировали на кадры с убегающими от огня животными

Утром 8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что общая площадь степного пожара составляет 35 тыс. га. Его тушение осложняется сильным ветром.