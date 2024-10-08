Крупный пожар в Карагандинской области: прокуратура выступила с заявлением
Специалисты подчеркивают, что подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок.
"Распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан".Прокуратура Карагандинской области
Также в сообщении за 8 октября 2024 года сказано:
"Прокуратура Каркаралинского района призывает граждан, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения данного правонарушения, доверять только официальным источникам информации".
6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области загорелась сухая трава. Позже огонь перекинулся на Павлодарскую область и охватил не покрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка: позднее там возгорание удалось локализовать.
7 октября МЧС сообщило, что во время тушения пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хайрат Хали, еще четверо человек пострадали.
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Утром 8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что общая площадь степного пожара составляет 35 тыс. га. Его тушение осложняется сильным ветром.