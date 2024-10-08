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Крупный пожар в Карагандинской области: прокуратура выступила с заявлением

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарные, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 13:14 Фото: Zakon.kz
В Каркаралинском районе Карагандинской области с 6 октября 2024 года бушует крупный степной пожар. На этом фоне в сети появляется множество недостоверной информации. Региональная прокуратура просит граждан доверять лишь официальным данным, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок.

"Распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан".Прокуратура Карагандинской области

Также в сообщении за 8 октября 2024 года сказано:

"Прокуратура Каркаралинского района призывает граждан, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения данного правонарушения, доверять только официальным источникам информации".

6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области загорелась сухая трава. Позже огонь перекинулся на Павлодарскую область и охватил не покрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка: позднее там возгорание удалось локализовать.

7 октября МЧС сообщило, что во время тушения пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хайрат Хали, еще четверо человек пострадали.

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Утром 8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что общая площадь степного пожара составляет 35 тыс. га. Его тушение осложняется сильным ветром.

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