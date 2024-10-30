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Самосвал на высокой скорости вылетел с дороги в карьере: погибли два человека

Самосвал вылетел с дороги в карьере в Хромтау, погибли двое, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 17:49 Фото: Telegram/HromtauLIVE
Смертельная авария в карьере Донского горно-обогатительного комбината произошла в Хромтау 30 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Примерно в 13:30 грузовая машина слетела с дороги и перевернулась.

Самосвал вылетел с дороги в карьере в Хромтау, погибли два человека, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 17:49

Фото: Telegram/HromtauLIVE

По неподтвержденной информации, у самосвала Shacman при спуске отказали тормоза, пишет паблик HromtauLIVE.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на Донском ГОКе – филиале АО "ТНК Казхром" двое сотрудников предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование", – сообщили по данному факту в "Казхроме".

В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области факт подтвердили. Там сообщили, что в результате опрокидывания грузовика погибли водитель и пассажир. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ.

4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями. В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек. Тела двух спасателей нашли спустя полгода.

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