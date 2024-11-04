Появились новые подробности задержания Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские"

В Департаменте полиции Алматинской области раскрыли подробности задержания Хасана Касымбаева, которого называли лидером организованной преступной группы (ОПГ) "Хуторские", сообщает Zakon.kz.

Информация о якобы задержании Хасана Касымбаева 4 ноября 2024 года появилась в соцсетях. Позднее ее подтвердили в областном департаменте полиции.

"В июне 2021 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А. задержаны пятеро подозреваемых, которые были осуждены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области и в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы. По результатам оперативно-следственных мероприятий по подозрению в соучастии в вышеуказанных преступных деяниях 2 ноября 2024 года гражданин К. задержан и помещен в изолятор временного содержания. Продолжается комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств преступлений", – раскрыли подробности в пресс-службе ДП Алматинской области.

Также в ведомстве вновь заявили, что материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения.

"Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит". Пресс-служба ДП Алматинской области

О Хасане Касымбаеве, которого называли лидером ОПГ "Хуторские", в Сети заговорили после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата, которое произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. Позднее Касымбаев записал видеообращение, в котором заявил, что распространяемая о нем в соцсетях информация – фейковая.

"Люди вменяют мне роль лидера ОПГ "Хуторские". Я официально заявляю, что никакого отношения к какой-либо группировке, занимающейся противоправной деятельностью, отношения не имею. Я не был судим и не привлекался к уголовной ответственности. Одним словом, я чист перед законом", – заявил Хасан.

В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. Расследование убийства Шерзата Полата ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.