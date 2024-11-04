Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Появились новые подробности задержания Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские"

Появились новые подробности задержания Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ &quot;Хуторские&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 11:19 Фото: инстаграм Хасана Касымбаева
В Департаменте полиции Алматинской области раскрыли подробности задержания Хасана Касымбаева, которого называли лидером организованной преступной группы (ОПГ) "Хуторские", сообщает Zakon.kz.

Информация о якобы задержании Хасана Касымбаева 4 ноября 2024 года появилась в соцсетях. Позднее ее подтвердили в областном департаменте полиции.

"В июне 2021 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А. задержаны пятеро подозреваемых, которые были осуждены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области и в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы. По результатам оперативно-следственных мероприятий по подозрению в соучастии в вышеуказанных преступных деяниях 2 ноября 2024 года гражданин К. задержан и помещен в изолятор временного содержания. Продолжается комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств преступлений", – раскрыли подробности в пресс-службе ДП Алматинской области.

Также в ведомстве вновь заявили, что материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения.

"Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".Пресс-служба ДП Алматинской области

О Хасане Касымбаеве, которого называли лидером ОПГ "Хуторские", в Сети заговорили после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата, которое произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. Позднее Касымбаев записал видеообращение, в котором заявил, что распространяемая о нем в соцсетях информация – фейковая.

"Люди вменяют мне роль лидера ОПГ "Хуторские". Я официально заявляю, что никакого отношения к какой-либо группировке, занимающейся противоправной деятельностью, отношения не имею. Я не был судим и не привлекался к уголовной ответственности. Одним словом, я чист перед законом", – заявил Хасан.

В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. Расследование убийства Шерзата Полата ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

Читайте также

В Астане иностранец угнал иномарку и поехал в Караганду
Иностранец угнал в Астане дорогую иномарку и доехал почти до Балхаша
МВД Казахстана ликвидировало ячейку экстремистов "Хизб-ут-Тахрир"
МВД Казахстана ликвидировало ячейку экстремистов "Хизб-ут-Тахрир"
В Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ &quot;Хуторские&quot;
В Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские"
Динара Халдарова
Алматинская область Талгар Талгарский район 2024 год ОПГ Похищение ОПГ Похищение
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
солнце
Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 4 по 6 ноября
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
король Испании Филипп VI
Король Испании Филипп VI о попытке закидать его грязью: Нужно понять отчаяние людей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: