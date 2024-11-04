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В Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские"

В Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ &quot;Хуторские&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 09:12 Фото: Instagram/kris_p_talgar
Сегодня, 4 ноября 2024 года, в социальных сетях появилась информация о якобы задержании в Талгаре Хасана Касымбаева, которого называли лидером организованной преступной группы (ОПГ) "Хуторские". Что об этом сказали в Департаменте полиции Алматинской области – в материале Zakon.kz.

Информация о задержании появилась в одном из Instagram-пабликов.

В областном департаменте полиции факт задержания подтвердили, заявив:

"2 ноября 2024 года гражданин К. задержан и помещен в изолятор временного содержания по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А., совершенных в июне 2021 года. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств преступлений. Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения".

В ведомстве заверили, что расследование находится на контроле руководства областного ДП.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".Пресс-служба ДП Алматинской области

О Хасане Касымбаеве, которого называли лидером ОПГ "Хуторские", в Сети заговорили после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата, которое произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. Позднее Касымбаев записал видеообращение, в котором заявил, что распространяемая о нем в соцсетях информация – фейковая.

"Люди вменяют мне роль лидера ОПГ "Хуторские". Я официально заявляю, что никакого отношения к какой-либо группировке, занимающейся противоправной деятельностью, отношения не имею. Я не был судим и не привлекался к уголовной ответственности. Одним словом, я чист перед законом", – заявил Хасан.

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Расследование убийства подростка ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

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