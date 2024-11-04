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Задержание Хасана Касымбаева: в Сети всплыло видео похищения бойца ММА трехлетней давности

Задержание Хасана Касымбаева: в Сети всплыло видео похищения бойца ММА трехлетней давности, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 14:37 Фото: инстаграм Хасана Касымбаева, Instagram/kris_p_talgar
В социальных сетях появилось видео похищения бойца ММА Армана Алимова, которое произошло три года назад в Талгаре. С этим делом и связывают задержание Хасана Касымбаева, которого называли главой организованной преступной группы (ОПГ) "Хуторские", сообщает Zakon.kz.

Групповое избиение и похищение мужчины в Талгаре попало на видео в июне 2021 года. Под публикацией в местном Instagram-паблике говорилось, что инцидент произошел 17 июня, а избитым оказался боец и тренер по боям без правил Арман Алимов.

Тогда же родственники рассказали, что сначала мужчина был избит перед минимаркетом в районе промкомбината, после чего в бессознательном состоянии был вывезен за "канал" в районе пос. Кендала, где еще раз был избит. Далее он в тяжелом состоянии поступил в реанимацию Талгарской ЦРБ, после чего родственники во избежание оказания давления перевели его в медучреждение Алматы.

По данному делу, как проинформировали 4 ноября 2024 года в Департаменте полиции Алматинской области, были задержаны пятеро подозреваемых, которые осуждены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области и в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы.

Как уточнили в областном ДП, Хасан Касымбаев задержан и помещен в ИВС "по подозрению в соучастии" в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении Армана Алимова.

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О Хасане Касымбаеве, которого называли лидером ОПГ "Хуторские", в Сети заговорили после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата, которое произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. А в ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану.

Позднее Касымбаев записал видеообращение, в котором заявил, что распространяемая о нем в соцсетях информация – фейковая.

Расследование убийства Шерзата Полата ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

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