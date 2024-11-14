Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На юге Казахстана погиб офицер

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, миротворцы, миротворческие операции, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В одной из воинских частей на юге Казахстана произошла трагедия. Там во время учений погиб офицер. Об этом сегодня, 14 ноября 2024 года, Zakon.kz сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

Согласно информации пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"14 ноября 2024 года в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона".Пресс-служба Сухопутных войск РК

В продолжении заявления сказано, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Также командование Сухопутных войск выразило соболезнование родным и близким погибшего.

"Семье будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в заключении.

Не так давно сообщалось о другой трагедии, произошедшей на востоке Казахстана. 7 ноября в Департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб военнослужащий срочной службы. По предварительной информации, причина смерти – суицид.

Кроме того, 13 октября 2024 года в Шахтинске обнаружили тело военнослужащего по контракту в/ч 6505 Регионального командования "Орталық". По предварительной информации, он совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта.

Читайте также

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Мошенничество через WhatsApp: у казахстанцев выманили 10 млн тенге, притворившись их детьми
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию
В Уральске изъяли крупную партию незаконных табачных изделий
Анастасия Московчук
Жетысуская область Жаркент Казахстан 2024 год Военнослужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Кому принадлежит идея о смене часового пояса в Казахстане
Глава национального паралимпийского комитета
Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет
Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили
34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: