На юге Казахстана погиб офицер
Согласно информации пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное дело.
"14 ноября 2024 года в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона".Пресс-служба Сухопутных войск РК
В продолжении заявления сказано, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Также командование Сухопутных войск выразило соболезнование родным и близким погибшего.
"Семье будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в заключении.
Не так давно сообщалось о другой трагедии, произошедшей на востоке Казахстана. 7 ноября в Департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб военнослужащий срочной службы. По предварительной информации, причина смерти – суицид.
Кроме того, 13 октября 2024 года в Шахтинске обнаружили тело военнослужащего по контракту в/ч 6505 Регионального командования "Орталық". По предварительной информации, он совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта.