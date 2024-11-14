На юге Казахстана погиб офицер

В одной из воинских частей на юге Казахстана произошла трагедия. Там во время учений погиб офицер. Об этом сегодня, 14 ноября 2024 года, Zakon.kz сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

Согласно информации пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"14 ноября 2024 года в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона". Пресс-служба Сухопутных войск РК

В продолжении заявления сказано, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Также командование Сухопутных войск выразило соболезнование родным и близким погибшего.

"Семье будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в заключении.

Не так давно сообщалось о другой трагедии, произошедшей на востоке Казахстана. 7 ноября в Департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб военнослужащий срочной службы. По предварительной информации, причина смерти – суицид.

Кроме того, 13 октября 2024 года в Шахтинске обнаружили тело военнослужащего по контракту в/ч 6505 Регионального командования "Орталық". По предварительной информации, он совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта.

