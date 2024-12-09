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Происшествия

Землетрясение произошло в 742 км на юго-запад от Алматы

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 09:33 Фото: wikimedia
В одном из районов Туркестанской области сегодня, 9 декабря 2024 года, произошло землетрясение. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, землетрясение зарегистрировано в 08:31:10 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана – в 742 км на юго-запад от Алматы... Расчетная интенсивность составила: Туркестанская область, Мактааральский район, с. Атакент – 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", – говорится в сообщении, разосланном в понедельник.

4 декабря 2024 года землетрясение произошло в 96 км от Алматы. О том, что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести, куда бежать во время землетрясения, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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