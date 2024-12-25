25 пассажиров выжили после крушения: данные МЧС

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сообщили Zakon.kz о 25 выживших в результате падения самолета близ Актау.

В ведомстве также подчеркнули, что на борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.

По пострадавшим информация уточняется.

"Предварительно, 25 выживших. Из них 22 человека доставлены в больницу". Пресс-служба МЧС РК

Всего задействованы 150 человек личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП.

"Списки пассажиров уточняются", – добавили в пресс-службе.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines.

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По предварительным данным Минтранспорта РК, на борту находились шесть граждан Казахстана, 37 –Азербайджана, трое – Кыргызстана, 16 – России.